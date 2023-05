A un día de la vuelta de semifinales de la Champions League entre Real Madrid y Manchester City, el entrenador de los “Sky blues”, Pep Guardiola, respondió a los medios ingleses acerca del encuentro, hablando largo y tendido sobre su trabajo en el club.

El técnico español destacó la importancia del partido, pero también se mostró agradecido de haber llegado hasta semifinales por tercer año consecutivo, llamando a sus jugadores a disfrutar y ser conscientes del momento que viven.

“Mi legado es excepcional, no somos estúpidos y sabemos lo importante que es el partido de mañana, por el rival, por la competición, por muchas cosas, tenemos que disfrutar el momento, ser conscientes de lo afortunados que somos de estar aquí”, declaró.

A la vez, se mostró jubiloso acerca de su trayectoria en el club, recalcando que sea cual sea el resultado en Champions League, la ha pasado muy bien junto a su equipo. Un disfrute que los tiene a punto de ganar la Premier League y los muestra como favoritos para llegar a la gran final de la orejona.

“El legado es que nos lo hemos pasado de puta madre. Durante 5 o 6 años, ganamos muchas cosas y jugamos muy bien, y que se recuerde eso es lo importante. En Europa si no ganamos la Champions no nos van a recordar, pero nos lo pasamos muy bien. En 6 años aquí me lo he pasado teta. Eso es lo mejor que te puede pasar” comentó el español.

La revancha de Guardiola

A un año de aquella semifinal en que Carlo Ancelotti dejó fuera a los celestes, Pep tiene una oportunidad de redención. Esta temporada cuenta con una plantilla renovada que los sitúa favoritos, y con la ventaja de local espera llevarse la victoria e ir por la anhelada copa europea.

“Las emociones van a ser fuertes y para ganar al Madrid tienes que tener un plan. Mi sensación es que tenemos que ser mejores que en la ida, tenemos que tener más ocasiones. Tenemos enfrente al oponente más fuerte”, reflexionó el estratega.

Además el entrenador nacido en Barcelona añadió que si supiera por qué gana tanto el Real Madrid, intentaría copiar el método. “Básicamente lo que diría es que siempre han tenido jugadores de altísimo nivel, sin esos jugadores no se gana. Cuando el Milán ganaba con Sacchi o nosotros con el Barcelona era porque teníamos jugadores de mucho nivel”, indicó.

El choque se disputará este miércoles a las 15:00 horas en el Etihad Stadium, donde los ciudadanos recibirá a los madrileños para romper ese 1-1 que dejó la ida e ir por la final en Turquía.