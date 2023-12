El Betis consiguió este miércoles una sufrida clasificación en Copa del Rey. Vencieron por 2-1 al Villanovense, club de la cuarta división de España, pero que mostró un gran espíritu de lucha e incluso estuvo muy cerca de llevarse la clasificación, ya que hasta los 89′ ganaban 1-0.

Sin embargo, el equipo de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo, quien se sigue recuperando de su lesión, sacó la casta en los minutos finales. Con dos goles agónicos selló su pase en la competencia y desató la desazón en los jugadores del humilde Villanovense.

La explicación de Pellegrini para

Estos estallaron en lágrimas y ahí llamó la atención el noble gesto de Manuel Pellegrini, quien se acercó a abrazar al capitán rival, Javi Sánchez, quien lloraba en el centro del campo. Una situación que luego, en conferencia de prensa, explicó llenando de elogios al equipo rival.

“Me acerqué a felicitarlo porque si se hubiesen clasificado habría sido absolutamente justo también. Hicieron méritos, lo hicieron muy bien, con aplicación y mucha entrega. Entiendo perfectamente el sufrimiento y el dolor que le causó al capitán, al cuerpo técnico y a todos los jugadores. Solo me queda felicitarlos por lo bien que lo hicieron”, señaló el ingeniero.

Sobre la dificultad del partido, Pellegrini destacó que “no nos dice nada nuevo. Lo sabíamos perfectamente. Hay muchísimos partidos que un equipo de división menor gana al de mayor división. No es fácil marcar diferencias. Lo hablábamos antes del partido. No tuvimos claridad para obligarlos a replegar la defensa de ellos. Los vuelvo a felicitar. No perdieron tiempo ni hicieron faltas”

“Por supuesto que temía por la eliminatoria. Cuando pasaban los minutos y no metíamos gol, más todavía cuando nos pusimos perdiendo 1-0. Tuvimos el espíritu para no bajar los brazos”, agregó el Ingeniero, quien ahora se prepara para recibir al Real Madrid.

Por su parte, en lo que respecta a la Copa del Rey, el Betis volverá a jugar el 6 o el 7 de enero ante un rival por definir. Será ya la ronda de los 16avos de final, con 32 equipos en competencia.

Un duelo en donde Pellegrini buscará tener menos bajas de las que tuvo ayer, con once jugadores menos para armar el equipo. El Ingeniero ha sufrido con las lesiones de manera recurrente en este inicio de temporada, pero pese a ello lucha por meterse en puestos de Europa League.

¿Crees que Manuel Pellegrini sea el mejor técnico en la historia de Chile? ¿Crees que Manuel Pellegrini sea el mejor técnico en la historia de Chile? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Manuel Pellegrini en el Real Betis esta temporada?

En lo que va de temporada, Manuel Pellegrini ha dirigido un total de 22 partidos oficiales al mando del Real Betis. En ellos acumula 11 triunfos, siete empates y cuatro derrotas.

¿Cuándo juega el Betis?

Real Betis ahora pone la mira en un tremendo desafío que tiene por delante en La Liga. Este sábado 9 de diciembre desde las 12:15 horas el equipo de Manuel Pellegrini enfrenta al Real Madrid.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.