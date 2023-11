Las declaraciones del entrenador del Villarreal, Marcelino García, sobre el bajo rendimiento y pocas oportunidades de Ben Brereton en el Submarino Amarillo, siguen sacando chispas y análisis en Chile. Es que el DT parece haber sido lapidario de forma solapada con el delantero inglés de La Roja.

“Para mi percepción (Brereton) es un inglés a toda regla, aunque juegue con Chile, porque habla muy poco español. (…) La adaptación para un futbolista que viene de las islas no es nada fácil”, fueron algunas de las opiniones de Marcelino García.

En Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez fue tajante y no le ve segunda lectura. Brereton tiene la puerta y las ventanas cerradas en el Villarreal y por el bien de su carrera y el de la selección chilena debe buscar nuevos horizontes. Y rápido.

“Lo mandó pa’ la cara, le bajó la cortina. Ojalá que le encuentre una salida, porque cuando dice que a los de las islas que van a España y les va mal… hay que considerarlo. No creo que sea un técnico que tenga un prejuicio, pero debe tener experiencia”, dijo Pato Yáñez.

De vuelta a Inglaterra

El ex delantero agregó que “hay ejemplos de ingleses que han triunfado en España. Él dice que es inglés y no chileno. Los grandes jugadores han triunfado, lo que pasa es que a Ben le ha costado mucho. Lo discutimos al momento de la transferencia: le va a costar muchísimo en el Villarreal por sus características y su forma de jugar. Entonces, si puede crecer asociándose como juegan en España, va a tener una chance. Si no, lo mejor es que lo manden a préstamo de vuelta a Inglaterra donde se ha sentido siempre muy cómodo”.

“Para mí, Brereton en enero toma la decisión de irse, jugando tres minutos. Para el Villarreal la pérdida es cero, porque no pagó peso alguno por el pase. Y en Inglaterra debe tener aún un mercado importante, es un jugador que hizo buenas campañas en Championship”, sentencia Patricio Yáñez.

Por su parte, Cristián Caamaño sostiene que “ir a un equipo que está protagonista en Championship, o un tercera línea de Premier League, que no corra riesgo de descender, un Bournemouth, perfecto. Para él jugar 3-4 minutos, es imposible sostenerlo. Brereton tiene una condición de seleccionado que esto lo puede terminar sacando de Chile”.

Mauricio Pinilla sentenció que “Ben tiene que buscar una salida. Si ya le quedó claro que este formato no le va a acomodar, yo creo que lo más coherente es que vuelva a Inglaterra”.

¿Cuál es el registro de Ben Brereton en el Villarreal hasta ahora?

El inglés-chileno Ben Brereton registra un total de 438 minutos totales, aún sin goles. El desglose en La Liga son apenas 221’ en 10 partidos, 90’ en un duelo por Copa del Rey y 127’ en dos encuentros de Europa League.

¿Cuándo es el próximo partido del Villarreal de Ben Brereton?

Tras la victoria contra Osasuna en La Liga, Villarreal recibe este jueves 30 de noviembre al Panathinaikos por la Europa League, desde las 17:00 horas.