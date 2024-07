River Plate se prepara para el segundo semestre del fútbol argentino y derrotó por 3-1 a Olimpia en duelo amistoso, con el chileno Paulo Díaz como capitán tras haber rechazado una oferta de Arabia Saudita y extender su vínculo con la Banda Sangre.

Tras el duelo, el defensa de la Roja se refirió a la renovación y al contundente no a Arabia, dejando claro que su deseo incluso es retirarse en el Millo cuando llegue el momento de colgar los botines.

“Primero, el factor familiar, es complicado ir a Arabia. La primera vez que fui en 2018 lo hice solo con mi mujer, pero ahora tengo dos hijos. No sabía si mis hijos se iban a adaptar a la situación. Si no se adaptaban me tenía que volver”, dijo Díaz.

El defensa, que el 25 de agosto cumplirá 30 años, agregó que “también fue importante el cariño de la gente de River, me mandaban mensajes para que me quede. Y mi viejo me ayudó mucho a tomar la decisión. El cariño de la gente, el aspecto familiar y los diálogos con mi representante me hicieron tomar la decisión de continuar”.

Retirarse en River Plate

Respecto a su deseo de jugar en River hasta el final de su carrera, expuso que “River es una institución muy grande, obviamente que retirarme acá sería hermoso. Faltan muchos años, pero sí lo pensé. El cariño de la gente es inmenso y eso también te da ganas de seguir creciendo y querer ganar más títulos”.

“Me llena de orgullo lo que me está pasando, es algo que vengo buscando hace muchos años. Me costó, pero hoy estoy disfrutado en River y le doy las gracias a la gente por el cariño que me dan”, sentenció Paulo Díaz.

El próximo desafío de Paulo Díaz será el duelo como local contra Lanús, por la sexta fecha de la Liga Profesional Argentina. El Millo marcha séptimo con nueve puntos en cinco partidos.

Paulo Díaz renovó contrato hasta el 31 de diciembre de 2027, convertido en un jugador clave para el River de Martín Demichelis. Además del Millo, el defensa nacional ha vestido las camisetas de Palestino, Colo Colo, San Lorenzo y Al Ahli.