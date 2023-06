River Plate venció con un ajustado 1-0 a Defensa y Justicia en su duelo suspendido por la fecha 19 de la Primera División de Argentina este sábado 17 de junio recién pasado. Un duelo que más allá del resultado dejó la particularidad que Pablo Solari y Santiago Solari cumplieron un sueño.

El exdelantero de Colo Colo fue titular en el Estadio Monumental para el equipo de Martín Demichelis al igual que su hermano, que se rumorea es seguido por el Cacique, en el elenco dirigido por Julio Vaccari. Así, tras el pitazo final el Pibe se emocionó.

Pablo Solari y su sueño con su hermano Santiago

Tras el pitazo final, Pablo Solari se mostró feliz por el resultado favorable pero más aún por poder tachar un nuevo objetivo en la lista de sueños por cumplir.

“Muy contento por la victoria, era importante llevarnos los tres puntos. Es un sueño cumplido poder compartir cancha con mi hermano porque los dos sabemos lo que luchamos para estar donde estamos”, dijo en diálogo con ESPN.

Tras eso, destacó que “yo para él solo tengo palabras de admiración, sé todo lo que luchó y trabajó para estar donde está y la verdad es que estoy muy contento”.

Al ser consultado sobre si apostaron algo o no, Pablo confesó entre risas que “sí, obvio, así que me llevo la apuesta” y agrega que “pero nada, eso es simbólico y más que nada me llevo en el corazón poder compartir cancha con mi hermano“.

“La verdad es algo que soñé y no sabía si algún día se iba a dar. Lamentablemente por lo que pasó el otro día no se pudo hacer el partido completo, pero bueno, hoy me voy muy contento porque cumplí un sueño que es algo muy lindo”, sentenció.