Mauro Icardi vivió un inicio de semana feliz, luego de consagrarse campeón con el Galatasaray, pero la vida del argentino es digna de un reality y bastó que pasaran unos días para nuevamente la polémica llame a su puerta.

Resulta que el delantero que actúa en el fútbol turco, otra vez llenó las páginas de los medios no deportivos por una supuesta amante. La historia es más o menos así, la promotora trasandina Candela Lecce desde hace un tiempo asegura haber tenido una aventura con el goleador. Sin embargo, ahora subió la puntería ya que mostró pruebas.

La mujer de 23 años asistió al programa “Desayuno Americano” de América TV de Argentina, donde reveló mensajes con Icardi, en los cuales este le contaba descontento que siente con su actual esposa, Wanda Nara. Feo.

“Me decía que estaba separado”

“No hay nada más. Está roto hace tiempo. Se dilató por los viajes y por el qué dirán, pero yo no la estoy pasando bien. Yo no la conozco, no sé quién es Wanda hoy en día“, indicó el delantero en los chats revelados por su supuesta amante.

Y eso no fue todo, ya que Candela también aseguró en el programa Mañanísima que está pidiendo videos de seguridad donde quedaría confirmado el romance entre ambos. “Me decía que estaba separado de Wanda, pero en otro tono”, confesó Lecce, defendiéndose por haberse involucrado con un hombre casado.

¿Y Wanda? Por ahora no se conoce con detalle en qué punto está la relación de ambos. Hace unos días felicitó a Icardi tras ser campeón con Galatasaray, lo que indicaría que siguen juntos, aunque con la información que circula ahora, todo se hace más complejo. El delantero anotó 21 goles en 23 partidos en la liga turca, dato que pasó a segundo plano por una nueva polémica, a la cual todavía le restan varios capítulos.