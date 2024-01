Javier Parraguez protagoniza un excelente inicio de su segundo paso por el fútbol brasileño. Este miércoles, el ex Coquimbo Unido aportó en la goleada por 6-0 del ABC FC sobre Forza e Luz en la tercera fecha del Campeonato Potiguar, torneo que reúne a los equipos del Rio Grande do Norte de Brasil.

Parragol fue suplente, pero ingresó 15 minutos después del inicio del segundo tiempo. En ese momento, ABC FC vencía por la cuenta mínima en casa gracias a una anotación de Wallyson a los 27′. Diego Jardel anotó el 2-0 a los 67′, mientras que Parragol marcó el 3-0 a los 75′.

El Búfalo mostró su especialidad: los goles de cabeza. Jardel ejecutó un tiro libre para el ABC FC y envió la pelota directo al área, donde lo esperaba Parragol. Con un cabezazo, anotó el tercero de la noche. El resto de los goles fueron obra de Jardel (80′), Leo Guerra (82′) y Richardson (88′).

Con el resultado, ABC quedó segundo del Grupo B del Campeonato Potiguar. Fue el debut del equipo de Parragol. El cuadro de la ciudad de Natal volverá a la cancha el sábado 20 de enero para enfrentar al mismo equipo, esta vez como visitante. El partido se juega a las 15:00 horas.

Parraguez anota por segundo partido consecutivo

El gol de Javier Parraguez al Forza e Luz no fue su estreno en las redes brasileñas. Antes, el ex Coquimbo Unido y Colo Colo había debutado en la Copa do Nordeste. Fue el héroe del empate del ABC ante Iguatu, forzando una definición a penales. Desde los 12 pasos también se lució.

Ante Iguatu, el pasado 13 de enero, Parraguez también anotó de cabeza. Su gol llegó a los 84′, cuando ABC perdía por la cuenta mínima. Con el empate 1-1, el partido se fue a los penales yeEl Búfalo anotó el tercero a lo Panenka. “¿Nervioso en el debut? ¿Qué es eso?”, lo celebró el ABC por redes sociales.

Este año, Parragol acompañará el equipo de Natal en la Serie C del Brasileirao (Tercera División). El torneo empieza recién en abril próximo. Hasta entonces, el ABC continuará su participación en el Campeonato Potiguar y la Copa do Nordeste, donde espera sumar un título para empezar el año.

En su nuevo club, el delantero chileno espera superar lo que hizo en su previo paso por Brasil. En 2022 vistió los colores del Sport Recife de la Serie B del Brasileirao. Ahí jugó 35 partidos en cuatro competencias, donde anotó ocho goles y aportó dos asistencias.

