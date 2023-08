Los octavos de final de vuelta de la Copa Libertadores, tendrán al Flamengo de Erick Pulgar y Jorge Sampaoli viajando a Paraguay. El Mengao enfrenta a Olimpia con la misión de seguir avanzando en el torneo.

¿Cuándo juega Olimpia vs Flamengo?

El duelo será este jueves 10 de agosto a las 20:00 horas de Chile, en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay.

¿En qué canal ver en vivo por TV la Copa Libertadores?

El partido será transmitido por la señal de Fox Sports 1, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 604 (SD) – 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) – 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

¿Quién transmite por streaming el partido?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en la app STAR+.

Dura derrota de Flamengo

El Mengao ha tenido semanas bastante agitadas, sobre todo tras la agresión del PF Pablo Hernández al delantero Pedro, que terminó con el primero despedido. En medio de toda aquella polémica, en la ida ante Olimpia se las arreglaron para ganar por 1-0 en el Maracaná, con gol de Bruno Henrique.

Claro que no todo fue alegría en la última semana de Flamengo, ya que en el Brasileirao cayeron por 3-0 ante Cuiabá y no pudieron acercarse al líder Botafogo. Ahora se concentran en la Copa Libertadores y en sellar el paso a cuartos de final. Erick Pulgar sufrió una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho y no ha estado en los últimos encuentros. Es difícil que esté en Paraguay.

Olimpia si bien perdió en Río de Janeiro, la llave está muy lejos de estar cerrada. En la actual Libertadores ha ganado todos sus duelos en condición de local, por lo que ante el Mengao prometen dar batalla para meterse entre los ocho mejores del torneo.