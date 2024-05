El Tigre era visto como el salvador del fútbol peruano, pero para sorpresa de muchos se negó a renovar su contrato. Nolberto Solano detalló que la dirigencia no estuvo a la altura.

Ojo Chile: ex ayudante de Ricardo Gareca cuenta la firme de su salida de Perú

A pesar de que hoy está sentado en la banca de la selección chilena, en Perú todavía lloran la salida de Ricardo Gareca. El Tigre se fue de la Bicolor en el 2022 luego de haber hecho historia y de transformarse en una especie de salvador para los hinchas.

Su adiós generó un enorme vacío, casi como ocurrió con Marcelo Bielsa en Chile. De hecho, mucho se ha hablado sobre qué fue lo que realmente pasó para salir de un lugar donde parecía cómodo y uno de sus ex ayudantes se encargó de dar la respuesta.

Nolberto Solano sorprendió al detallar los motivos que tuvo el Tigre para negarse a seguir en la banca de Perú. El histórico seleccionado del cuadro incaico destacó al DT y culpó a la dirigencia local de su adiós.

Ricardo Gareca se fue de Perú molesto con la dirigencia

Ricardo Gareca dejó la banca de Perú y los hinchas no han parado de llorar su adiós desde entonces. El Tigre era visto como un héroe después de años de fracasos pero terminó dejando su puesto por problemas fuera de la cancha.

Ricardo Gareca se fue de Perú molesto por la forma de trabajar de la dirigencia. Foto: Photosport.

Nolberto Solano, ex ayudante del DT en su paso por la Bicolor, conversó con Pase Filtrado y detalló las razones por las que se fue de dicho país. ¿La principal? La forma en la que trabajaba la dirigencia.

“A Ricardo lo que no le gustó fue el manejo. Si tú eres el presidente de una Federación y necesitas convencer a una persona, ¿Quién tiene que ir a convencer? Pregúntale si él fue en algún momento”, señaló.

En esa misma línea, enfatizó en que la directiva no supo convencer al DT. “Todo iba a bien, le mostraron a Ricardo que querían que se quedara. Antes de la eliminación ya querían la firma, pero él es una persona cauta. Dijo que las emociones eran diferentes antes y después”.

Finalmente remarcó que los altos mandos del fútbol peruano no estuvieron a la altura. “Si muestras algo en el antes y cambias de parecer… Todo es bonito cuando las cosas salen bien. Cuando no, eso es lo que no le gustó”.

Ricardo Gareca dejó una huella imborrable en Perú, pero eso ya es cosa del pasado. El Tigre ahora está enfocado en Chile, con el que tendrá que enfrentar a su ex selección en la Copa América 2024.

¿Cuáles son los números de Ricardo Gareca en la banca de Chile?

Hasta ahora, Ricardo Gareca ha logrado dirigir dos partidos oficiales por la selección chilena. En ellos consiguió un triunfo y una derrota, con cinco goles a favor y tres en contra.

¿Cuándo juega Chile?

Ricardo Gareca cuenta las horas para su estreno en la banca de Chile en nuestro país. La Roja enfrentará a Paraguay el próximo 11 de junio a las 20:00 horas en el primer partido del Tigre en el Estadio Nacional.

