El futuro de Claudio Bravo, una vez termine contrato con el Real Betis, es un misterio. El portero nacional dejará de ser bético el próximo año, pero ha manifestado que todavía le queda por mostrar e incluso ha dejado abierta la posibilidad de volver a Chile. Un regreso a Colo Colo es lo que varios sueñan.

Sin embargo, ahora aparece una nueva posibilidad para él. Y con harta presión. De acuerdo a información de El Desmarque, medio español con base en Sevilla, Manuel Pellegrini quiere integrar a Bravo a su cuerpo técnico. Y lo más pronto posible. Idealmente a finales de esta temporada.

Esto implicaría, obviamente, que el portero cuelgue los botines en junio del 2024, cuando termine la campaña del Betis y así su contrato. Y que no concrete un último paso por el fútbol de nuestro país, manteniéndose en España y alejado de Chile en el futuro más cercano.

La información es respaldada por el interés del Betis en la búsqueda de un nuevo portero para la próxima temporada. Arnau Tenas, meta de 22 años que milita en el PSG, es una de las principales cartas para tomarse el arco en 2024-25. Ni Bravo ni Rui Silva, el ahora segundo golero, aparecen en los planes.

Bravo, dispuesto a volver a Chile a los 41 años

Claudio Bravo deberá tomar la decisión de incorporarse al cuerpo técnico del Betis o apostar por una última campaña, a los 41 años, bajo los tres palos. En el pasado, el portero del Real Betis, que no ha tenido acción en la selección chilena tras ser marginado por Eduardo Berizzo, aclaró que vendría a jugar a Chile.

“Siempre hay contacto, de diferentes lugares, pero no miro más allá. La opción de volver a Chile siempre está, aunque no te contacten o yo no contacte. La opción que se me dé me gustaría. Puedo aportar, generar cosas buenas, pero no quiero aventurarme. Mi día a día es acá hasta junio”, dijo a TVN.

Bravo inició su camino en Colo Colo, donde jugó 133 partidos entre 2003 y 2006. Desde entonces, los hinchas del Cacique han seguido fielmente su carrera y, conforme pasaban los años, esperado pacientemente por su retorno al Estadio Monumental. De todas maneras, el portero ha dicho que, si no es Colo Colo, jugaría en otro club chileno.

“La ilusión y el cariño con Colo Colo es mutuo. Yo crecí y sé lo que significa estar ahí, pero siempre he dicho que no es algo que depende solo de mí. Debe generarse un espacio y que yo no pueda continuar mi carrera en el lugar donde esté. Además siempre me he abierto a cualquier equipo en Chile, no sólo Colo Colo. Es mi trabajo, mi profesión y me caracterizo por querer hacer las cosas bien en el lugar donde esté”, dijo.

¿Cuántos partidos ha jugado Claudio Bravo en el Betis?

Claudio Bravo ha jugado 70 partidos con la camiseta del Real Betis. 53 por La Liga, 11 por Europa League y cinco por la Copa del Rey.

