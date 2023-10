La edición 2023/24 de la Copa del Rey está cada vez más cerca y este martes se conocieron los cruces que darán vida al torneo. Ahí el Real Betis de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini verá acción ante un particular rival, el que ha llamado la atención de los hinchas.

El elenco de los chilenos, campeón de la penúltima edición del certamen, tendrá que medirse ante el Hernán Cortés. El club milita en la Primera Extremeña, la sexta división del fútbol español, pero tiene una historia que ha cautivado a los seguidores en la previa.

Esto sin duda lo están teniendo en cuenta el Betis, Manuel Pellegirni y especialmente Claudio Bravo. El portero, al igual que el año pasado, se perfila como el titular en la Copa del Rey y tendrá la misión de cuidar la portería para avanzar de ronda.

Hernán Cortés, el particular rival del Betis en la Copa del Rey

Este martes se llevó a cabo el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey 2023/24. El Real Betis también conoció su suerte y se verá las caras con el CD Hernán Cortés, un equipo que ha comenzado a llamar la atención de los hinchas verdiblancos.

El elenco de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini se enfrentará a un cuadro que milita en la Primera Extremeña, la sexta división masculina en España. Clasificados tras vencer en la ronda previo al Sauzal por 3 a 1, guardan una historia muy cercana a sus hinchas.

De un pueblo de no más de mil habitantes, el Hernán Cortés representa a una de las zonas del Municipio de Don Benito en Extremadura. Participan en el Grupo 3 del torneo, donde están en el quinto lugar y lejos de la cima.

Para el partido ante el Betis de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini serán locales en un estadio que también guarda una emotiva historia. El recinto se nombró Daniel, Gonzalo y Jorge por tres hinchas fallecidos hace un tiempo atrás, donde el primero era el portero del club.

Eso sí, esto aún no está asegurado ya que la cancha no cuenta con la capacidad adecuada para recibir un evento de esta magnitud. No obstante, los vecinos esperan que esto no sea un problema y así poder realizar el encuentro por la Copa del Rey en su zona.

Real Betis se medirá con un equipo humilde y cercano a sus hinchas como el Hernán Cortés en la primera ronda del certamen. Claudio Bravo y Manuel Pellegrini serán parte de la historia de una zona lejana a las luces europeas y que se ilusiona con dar el gran golpe.

¿Logrará el Hernán Cortés la hazaña ante el Betis de Bravo y Pellegrini? ¿Logrará el Hernán Cortés la hazaña ante el Betis de Bravo y Pellegrini? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo juega el Real Betis con Hernán Cortés por la Copa del Rey?

Real Betis y Hernán Cortés se verán las caras en la primera ronda de la Copa del Rey. El encuentro todavía no tiene una fecha estipulada, pero se debe jugar entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre. Todo a partido único.

¿Cuáles son los números de Claudio Bravo en el Betis?

Claudio Bravo ha disputado un total de 70 partidos con la camiseta del Real Betis. En ellos ha dejado 22 partidos su arco en cero.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.