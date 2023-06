Nicolás Peric habla del futuro de Medel: "Llegas a una edad en la que los equipos de primera línea no te buscan"

Gary Medel terminó su historia en el Bologna, donde se despidió por redes sociales del club y sus hinchas, donde aseguró que busca desde ahora otro horizonte en el fútbol.

El jugador de 35 años busca seguir su carrera deportiva, aunque Nicolás Peric asegura que hay muchos factores a tomar en cuenta en este momento, que serán clave para su futuro.

Precaución

Para el ex portero, Medel todavía tiene mucho que entregar en el fútbol, pero debe tener consideraciones a la hora de buscar un nuevo club.

“Creo que va a depender mucho, las decisiones de los jugadores más grandes tienen un peso más familiar que deportivo. Tienes que entender que llegas a una edad en la que los equipos de primera línea no te buscan, es normal. Gary no habrá tenido posibilidades de quedarse en el Bologna, si estaba tan contento, como él dice”, comenzó analizando.

“Me imagino que buscará un equipo de la Serie A con características similares al Bologna, donde lo necesite. Donde a esta edad diga ‘cómo juega este equipo’. ¿Puedo jugar de central o me quieren de volante? Porque ir a un equipo por ir y sin saber de qué forma juega… Lo más importante para los jugadores grandes es saber si el técnico juega de una forma donde puedas rendir. No firmar por un equipo y después saber si el esquema del equipo no te acomoda. Ahí quedas otra vez a la deriva sin poder jugar”, precisa el portero en ESPN.

Consideraciones

Ante este escenario cree que Medel tiene que sentarse a revisar bien su panorama, para encontrar un destino que lo llene como jugador y sea util para seguir adelante.

“La decisión tiene que ser más consensuada con respecto a lo que él o lo que quiere jugar. ¿Puede jugar de volante? ¿Puede jugar de central? Tiene que meditarlo bien y ver un lugar donde se sienta cómodo y estos últimos años de la carrera se sienta partícipe del equipo”, finalizó.