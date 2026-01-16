Galatasaray sacudió el fútbol turco, pero no por una exhibición brillante en la cancha, sino por una polémica que terminó costándole caro. El gigante de Turquía fue multado por la Federación Turca de Fútbol (TFF) tras no presentarse a la ceremonia de premiación de la Supercopa luego de perder ante su archirrival Fenerbahçe.

La decisión disciplinaria llegó después de que el club “Cimbom” decidiera boicotear la entrega de medallas. Esto luego de perder la final 2-0 con su clásico rival. Desde el club explicaron la postura como una protesta contra gestos irrespetuosos de la fanaticada rival durante un minuto de silencio, pero la TFF no lo pasó por alto.

ver también El fuerte mensaje de Ortiz a Lucas Cepeda en medio de rumores: “Si se tiene que quedar…”

ver también Goleador histórico de la U no se convence con el millonario fichaje de Juan Martín Lucero

El castigo económico para Galatasaray es contundente: más de 1,1 millones de liras turcas (unos 22.000 euros) únicamente por no recibir sus medallas. Además, se suman otros 220.000 liras (alrededor de 4.400 euros) por la actitud de sus propios hinchas durante el partido.

Sin embargo, el campeón de la Supercopa, Fenerbahçe no salió ileso, ya que de todas formas deberán pagar una multa de 6.600 euros por el mal comportamiento de sus hinchas durante el partido.

Fenerbahçe es campeón de la Supercopa de Turquía

Tensión al rojo vivo en el clásico turco

El origen de toda controversia se remonta al encuentro mismo. Antes del pitazo inicial, los ánimos ya estaban caldeados y los fanáticos del Fenerbahçe interrumpieron un minuto de silencio en honor al exdelantero Gökmen Özdenak, acción que indignó al Galatasaray y abrió la puerta a interpretaciones encontradas sobre respeto y rivalidad.

Publicidad

Publicidad

Lo que parecía una final más entre los clubes más populares de Turquía se transformó en una disputa disciplinaria que añade picante al campeonato local, donde Galatasaray actualmente lidera con apenas tres puntos de ventaja sobre Fenerbahçe.

El Boletín de sanciones de la TFF refleja una postura firme de las autoridades turcas. No solo sancionan resultados deportivos, sino también actitudes y malas conductas dentro y fuera de la cancha. En un fútbol donde la rivalidad se vive con pasión, esta multa a Galatasaray agrega un capítulo más a la historia.