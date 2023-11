Marcelo Moreno Martins tuvo un partido muy especial que marcó el cierre de su etapa internacional con Bolivia. El cuadro verde cayó por 3-0 en su visita a Uruguay por la 6° fecha de las Eliminatorias 2026, aunque las miradas fueron para el experimentado centrodelantero de Independiente del Valle.

Corrían 87′ cuando los hinchas presentes en el mítico estadio Centenario se pusieron de pie para aplaudir a Triple M. El “9” le dejó su lugar a Jair Reinoso, aunque antes de salir del campo de juego recibió muchas felicitaciones de sus compañeros y varios rivales.

El primero en acercarse fue José María Giménez, zaguero central del Atlético Madrid de España. Luego llegó Luis Suárez, con quien se dio un fraterno abrazo. Rodrigo Bentancur del Tottenham Hotspur también se acercó a darle los parabienes. Y Ronald Araujo, el defensor del Barcelona, le dedicó unos aplausos antes de apretarlo en un apapacho.

“Sólo quiero agradecer a todo el hincha uruguayo. Me hicieron emocionar, no esperé todo ese respeto que tuvieron hacia mi fútbol. Casi 17 años de selección, creo que escogí el estadio correcto, uno lleno de historia, donde ustedes fueron muy felices. Me voy con el gusto de haberlo dejado todo, cerrando mi ciclo y sabiendo que acá sí respetan al jugador y respetaron mi historia”, declaró el eterno Moreno Martins.

No se quedó con eso. “A Suárez lo enfrenté siempre. A él, a Lugano, Muslera, Cavani, Godín. Son jugadores de mi época. Y figuras afuera de la cancha también, son seres humanos espectaculares. Me tuvieron un respeto increíble y eso lo llevaré en mi corazón”, apuntó con emoción el ex ariete de Cerro Porteño de Paraguay.

Moreno Martins se retira de la selección de Bolivia con un mensaje que podría tomar la Generación Dorada

Marcelo Moreno Martins se retiró de los partidos internacionales con Bolivia con un cetro importante: llegó a ser el goleador histórico de la Verde gracias a los 31 goles que anotó en 108 partidos. Pese a seguir siendo un indiscutido, prefirió dar un paso al costado por una razón muy potente.

“Estoy muy feliz por el legado que estoy dejando en la selección. Hay que dejarle espacio a los nuevos talentos de Bolivia. Si yo sigo, sé que ellos nunca podrán tener oportunidades”, fue la declaración llena de sinceridad que lanzó el oriundo de Santa Cruz de la Sierra.

Agregó que “sé lo que represento para mi patria y mi nación, pero también sé que ellos necesitan jugar. Eso pesó bastante para darles la oportunidad a los chicos que vienen”. Eso sí, el reemplazante del “9” boliviano fue un centrodelantero de 38 años, quien tuvo sus dos primeros partidos internacionales gracias al DT Antonio Carlos Zago.

¿Cuántos partidos ha jugado Moreno Martins en Independiente del Valle?

Marcelo Moreno Martins registra 30 partidos jugados por el Independiente del Valle de Ecuador: anotó cuatro goles y no dio ninguna asistencia.

¿En qué lugar marcha Bolivia en las Eliminatorias 2026?

Bolivia marcha en el 9° puesto de las Eliminatorias 2026 al cabo de seis partidos disputados.

