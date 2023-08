Pinilla mete al Atlético Madrid como opción para Alexis Sánchez: "Confíe, no sea gil"

Alexis Sánchez ya tiene definido su futuro. Según Mauricio Pinilla, el goleador histórico de la selección chilena irá al Inter de Milán. “Ese es su objetivo número uno“, explicó el exdelantero en el programa F360 de ESPN.

Tras eso, Pinigol cuenta que “eso es lo que está esperando, por eso no hemos tenido novedades. Apenas Joaquín Correa deje a equipo neroazzurro, Alexis firmará un contrato de dos años en el Inter“. Sin embargo, eso no fue todo.

“Alexis Sánchez podría estar negociando con el Atlético de Madrid”

Pinilla también explica que pasa si, como suele suceder en los mercados de pases, la opción se cae. “Si Sánchez no va al Inter sería porque se quedan sin el cupo. Por eso esto es día tras día y por eso se ha demorado tanto la negociación porque Inter le ha pedido a Alexis que los espere“, expone.

“Si Alexis no llega al Inter está con una propuesta ya arreglada, y este equipo lo sabe porque está esperando que no se de esa opción para quedarse con él, sería el Galatasaray turco“, lanzó. ¿Pensó que era el final? No, ni cerca.

“Y atención, porque en el caso de que Alexis no fiche en Galatasaray, hay una propuesta de Arabia Saudita por 20 millones de dólares al año, que sería la tercera opción” del oriundo de Tocopilla.

Después, Mauricio Pinilla cambia de frente. “Vamos a los equipos rechazados: Mónaco, a cinco equipos brasileños top les dijo que no. Y atención, que me llega una información de último minuto, rechazó al Monterrey de México”, disparó.

“Pero atención porque eso no es todo, atención Chile, atención España, hay una posibilidad muy cierta de que un cuadro español, top, saquemos al Betis, te estoy hablando de top, Atlético de Madrid, podría ser el equipo con el que esté negociando en los próximos días”, apuntó sin filtro.

“Dámelo toda la vida en el equipo del Cholo. Esa es la información de Alexis Sánchez, confíe, no sea gil“, concluyó desafiante.

Alexis Sánchez finalizó su contrato con Olympique de Marsella, y desde ese momento se especula con su futuro. Un regreso al Inter de Milán parece cercano, mientras que un regreso a los focenses está totalmente descartado.