Manuel Pellegrini ha hecho historia en su paso por el Real Betis y, en la recta final de la temporada 2023/24, se ilusiona con un nuevo hito. El Ingeniero, a pesar del bajón que ha tenido en esta campaña, mantiene a su equipo con opciones de clasificar por cuarto año consecutivo a copas internacionales.

Los verdiblancos habían tenido una mala racha que incluso puso en duda la continuidad del chileno. Sin embargo, la vuelta al triunfo les permite seguir en la pelea por un lugar en torneos europeos, algo que el DT sueña con conseguir.

Este viernes el Ingeniero habló en conferencia de prensa y, entre varios temas, se refirió a las chances de ir a una copa internacional. Ahí si bien no lo dio por firmado, invitó a los hinchas a soñar en grande.

Manuel Pellegrini ilusiona al Betis con otra clasificación a copas internacionales

Manuel Pellegrini no tiene dudas en que su Real Betis no bajará los brazos con tal de conseguir una nueva clasificación a copas internacionales. Hoy en el octavo lugar con 45 puntos, está a cinco de un cupo en UEFA Conference League, pero va por más.

“El equipo está bien, son partidos que califico de seis puntos. El que gana, gana tres y el otro no suma. Es un rival complicado, está pasando un buen momento, vamos con la confianza de conseguir los tres puntos”, lanzó sobre el choque con Valencia este fin de semana.

“En la primera vuelta hicimos un buen partido en casa. El Valencia ya es un grupo que viene trabajando con jugadores jóvenes, que vienen aprendiendo con Baraja y mejorando cada partido. Es un rival complicado y debemos afrontarlo con la máxima concentración si queremos ganar”, añadió.

Manuel Pellegrini enfatizó en que “debemos pensar en los objetivos que dependan de nosotros exclusivamente. Ya veremos a final de temporada. No solamente somos Valencia, Real Sociedad o nosotros, también vienen Villarreal y Osasuna. Hay más involucrados. Quedan aún 21 puntos, son importantes, pero no sacamos nada si ganamos este y no ganamos el siguiente”.

Consultado por las opciones de una copa internacional al final de la campaña, el Ingeniero fue claro. “Esa es nuestra ambición, igual cuando llegamos aquí nadie esperaba que llegásemos a Europa y lo hemos logrado durante tres años consecutivos. La ambición es la misma y ojalá lo logremos este año. Nosotros, mientras haya una posibilidad matemática, no tengan ninguna duda que vamos a pelear por conseguirlo”.

Finalmente remarcó que no se mete en las matemáticas para lograr el objetivo. “Mis cuentas son que primero es una alegría que sea una obligación lo que antes era una ilusión. El equipo lo ha demostrado en el campo. Ahora tenemos puntos que años anteriores y mientras menos puntos tengamos, se puede complicar más la clasificación, pero lo vamos a intentar cada partido”, sentenció.

Manuel Pellegrini tiene una dura, pero no imposible tarea para volver a meter al Real Betis en una nueva copa internacional. El Ingeniero ya ha conseguido varios hitos y espera lograr uno más en la banca de los verdiblancos.

¿Cuándo juega el Real Betis?

Manuel Pellegrini intentará dar un paso más rumbo a una nueva clasificación europea con el Real Betis. Este sábado 20 de abril desde las 12:30 horas los verdiblancos enfrentan al Valencia en La Liga.

¿Cómo está la tabla de posiciones de La Liga?

Así marcha la tabla de posiciones para el Betis y Manuel Pellegrini:

