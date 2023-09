Ex crack del City transparenta lesión por sexo alocado: “Estiré la pierna y me lastimé el tendón de la corva”

En el mundo del fútbol hay una variedad de lesiones por hacer una mala acción dentro de la cancha, pero también hay varias fuera del campo de juego. Micah Richards, ex crack del Manchester City, transparentó que en el pasado sufrió más de la cuenta y no precisamente por jugar a la pelota.

El hoy comentarista, en charla con el podcast “The Rest is Football” de Gary Lineker y Alan Shearer, reveló cuando tuvo que hacer pasar una lesión sexual por una deportiva cuando defendía la camiseta del Aston Villa.

“Fue una lesión sexual, no sé si puedo revelarla en este programa, pero bueno. Obviamente no puedo entrar en detalles, pero básicamente estaba… sí, me estaba ‘divirtiendo’ y mientras lo hacía, me deslicé de la cama, estiré la pierna y me lesioné el tendón de la corva”, afirmó el ex jugador de 35 años.

Obviamente que Lineker y Shearer no lograron contener las risas, dejando en vergüenza al protagonistas de esta historia, quien aseguró que esta lesión no fue la causal de su retiro hace algunas temporadas.

Cabe recordar que Micah Richards llegó al primer equipo del Manchester City en 2006, procedente de las cantera ciudadana. Hasta el 2015 defendió los colores celestes para luego ser cedido a la Fiorentina y luego fichar en el Aston Villa, donde se retiró en el 2019.

¿Cuántos títulos ganó Micah Richards en el City?

El defensor inglés ganó una FA Cup, una Copa de la Liga y dos Premier Leagues con los ciudadanos, siendo una liga ganada de la mano del chileno Manuel Pellegrini.

¿Cuándo vuelve a jugar el Manchester City?

El próximo duelo de Manchester City será ante Wolverhampton por la fecha 7 de la Premier League 2023-24, programado para este sábado 30 de septiembre (11:00 hora de Chile) en el Molineux Stadium.