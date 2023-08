La lesión de Luciano Sánchez dejó a todos perplejos en el estadio Diego Armando Maradona. Con la repetición que ofrecieron en ESPN, quedó clarísimo que la rodilla del polifuncional defensor de Argentinos Juniors había sufrido un movimiento impactante, que se presumía en un inconveniente muy serio. Por cómo quedó la pierna tras ese involuntario pisotón de Marcelo.

Por cómo reaccionó el histórico lateral izquierdo brasileño que milita en el Fluminense y que fue expulsado por Piero Maza. También por el gesto que mezcló una sorpresa por ver así su pierna en el “3” de los Bichos Colorados, que igualaron 1-1 ante el Flu en los octavos de final de ida de la Copa Libertadores 2023.

Con el correr de las horas, toca hacer varios exámenes para determinar algunas certezas de la luxación completa de la rodilla izquierda, que incluyó la rotura de tres ligamentos. Necesitará pasar por un pabellón y el tiempo de baja estimado va desde los 10 hasta los 12 meses.

“Fue un mal momento al principio, bastante dolor. Por suerte me pudieron corregir la rodilla en el momento. Eso me alivió mucho. Pasé la noche tranquilo, inmovilizado y sin dolor. Ahora voy a casa a esperar que se deshinche, luego hacer un par de estudios más y ver cuándo operamos”, describió Luciano Sánchez al salir del centro asistencial donde comenzó la rutina de estudios médicos.

Luciano Sánchez acepta las disculpas de Marcelo y usa su impactante lesión de impulso para Argentinos Juniors

Hubo tiempo para los agradecimientos. El apoyo que recibió el ex Independiente de Avellaneda fue mucho. Transversal. Desde varios lugares. “Tengo un montón de mensajes. Marcelo me escribió por Instagram, sé que fue sin intención. Fue una jugada desafortunada. También quiero agradecerle a toda la gente que me escribió, tengo un montón de mensajes. Ocupé la batería que tenía en el teléfono para hablar con la familia, con el transcurso de los días voy a responder”, dijo.

Fue la primera parte del mensaje para el ex carrilero izquierdo del Real Madrid, donde ganó 25 títulos y comparte el cetro del más ganador con el francés Karim Benzema. “Marcelo me pidió disculpas, se sentía mal. Me enteré que me estaba buscando en el vestuario. Y nada, son gestos que demuestran cómo es como persona. Lo admiro como jugador, ahora también como persona. Se lo hice saber también”, afirmó Cheche.

“No hay nada que reprocharle, que se quede tranquilo. Se lo dije también y ahora lo digo públicamente. Es tiempo no más. Tener paciencia. Ya me ha pasado, no de rodilla, fue de tobillo. Cuando quiera recordar voy a estar en la cancha de nuevo”, sentenció Luciano Sánchez, con una resiliencia que resulta contagiosa.

Más encima, dejó un mensaje de aliento para la revancha de los octavos de final ante Fluminense, donde no podrá estar el arquero Alexis Martín Arias. Fue visitado por el capitán de Argentinos Juniors, Miguel Torrén y algunos otros. “Estaban todos los que pudieron venir en nombre del grupo me hizo saber el acompañamiento, vinieron a estar. Hice llegar mi agradecimiento. Esas cosas son lindas, te dan más fuerza para afrontar esto que viene, que no será fácil”, dijo Luciano Sánchez.

Luciano Sánchez alienta al Bicho Colorado para la revancha ante el Flu

“La gente del Bicho, de Fluminense también. De todo el mundo se han solidarizado con esto. Fue una jugada desafortunada, pero bueno. Me tocó pasarla y prefiero pasarla yo que algún compañero. El tema es así, hay que afrontarla de la mejor manera paso a paso a lo que venga”, afirmó Luciano Sánchez.

Cheche añadió que “hablé con (Gabriel) Milito, me mandó un mensaje. Dentro de todos los mensajes que respondí, hablé con él. Estaba muy dolido, pero bueno, está motivado porque me van a usar también para ir con todo por la clasificación”, sobre el duelo de vuelta que jugarán en el mítico estadio Maracaná ante el cuadro de Río de Janeiro el 8 de agosto.