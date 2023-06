Lucas Pratto explota contra hinchas de Vélez: "Estoy muerto hace tres meses, no le ganamos a nadie"

Vélez Sarsfield pasa por un difícil momento deportivo al otro lado de la cordillera. La V está en las últimas posiciones de la Liga Profesional Argentina y viene de perder a su entrenador, Ricardo Gareca, quien renunció a inicios de esta semana tras malos resultados.

Con todo lo ocurrido en los últimos días, los ánimos dentro de la hinchada están más que caldeados. Por eso, cuando Vélez salió a calentar en la previa de su debut en la Copa de Argentina, varios fanáticos increparon al plantel. Entre ellos, uno de los grandes apuntados fue Lucas Pratto.

Hace unas semanas, tras anotarle un gol a River Plate, el delantero se llevó las manos a las orejas en un claro gesto hacia su propia afición. Los hinchas quedaron molestos con el ex Universidad Católica desde entonces, por lo que no dudaron en gritarle al verlo. Sin embargo, no esperaban respuesta.

“¿Sabes que soy humano, que tengo sentimientos? ¿Sabes si yo estoy feliz? Mira cómo estoy. Estoy muerto hace tres meses, no le ganamos a nadie… ¿Te crees que estoy contento? ¿Qué quieres que haga? Yo sé que estoy jugando mal, pero me estoy rompiendo el orto dentro de la cancha”, les dijo.

El cruce entre el argentino y el puñado de hinchas terminó distinto a lo esperado, pues el futbolista le dio la mano a uno de los fanáticos y recibió el aliento de otros. Por suerte para el cuestionado Pratto, Vélez luego salió a la cancha del Estadio Ciudad de Quilmes a golear por 5-1 a su rival.

Con eso, el Fortín avanzó a los dieciseisavos de final de la Copa Argentina y le dio, luego de 10 partidos seguidos, una sonrisa a su hinchada. Ahora, Vélez debe enfrentar a Argentinos Juniors en la Liga Profesional, donde tiene la urgencia ganar para abandonar los últimos puestos de la tabla.