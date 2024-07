Después de mucho esperarlo, Damián Pizarro finalmente fue presentado como flamante refuerzo del Udinese. El delantero, una de las figuras más prometedoras del fútbol chileno, aterriza en Europa para buscar su gran oportunidad en el fútbol en un equipo donde no la tendrá fácil.

El Bianconeri apostó por un talento joven pero que vivirá su primera experiencia en el extranjero. Es por ello que desde la interna le dejaron no sólo consejos, sino que también una gran tarea para que las cosas no sean tan complicadas.

Damián Pizarro y un mensaje clave para su futuro en Udinese

Damián Pizarro comienza a vivir sus primeros días como jugador del Udinese y se prepara no sólo para pelear una camiseta de titular, sino que también para enfrentar lo que es jugar en el extranjero. Manejar la presión y la ansiedad serán factores claves, pero desde el club le dan las claves para que le vaya bien.

Julio Gutiérrez, ex delantero y hoy ayudante técnico de la serie Primavera (proyección) del Bianconeri, conversó con LUN y valoró su arribo. “Hace tiempo que el club no traía un chileno y su llegada es porque llamaron la atención sus características y se fijaron en él. Estoy contento por Damián y esta posibilidad de salir de Chile porque hace mucho que no fichaba uno desde allá”.

Damián Pizarro deja Colo Colo para ir a buscar su gran oportunidad en el extranjero con Udinese. Foto: Photosport.

“Ojalá vuelva a abrir las puertas aquí. No será fácil, se encontrará con otro mundo a lo acostumbrado en Colo Colo. Se hizo un nombre en Chile y jugó cada vez más. Acá será un jugador que tendrá que pelear un puesto con los atacantes que llevan años en la Serie A”, añadió.

Fue tras ello que Julio Gutiérrez se refirió a lo que se encontrará el delantero en Italia. “Soy el ayudante técnico de la serie Primavera Sub 19 de Udinese y el prototipo del atacante que se busca y del jugador en general ha cambiado mucho”.

“Antes podía venir uno más pequeño, hábil, técnico y que jugaba bien, pero ahora se busca el potente, fuerte físicamente, con buen juego aéreo, que sepa defender bien la pelota y vaya a la pelea contra defensores de una altura de 1,90 como promedio. Van en busca del jugador que pueda dar al máximo durante los noventa minutos”, complementó.

Pero para Damián Pizarro, más que la cancha, será vital adaptarse a un nuevo país. “En el club no le faltará nada y tendrá todo lo posible para que pueda crecer como jugador. Debe ser fuerte a nivel sicológico para sobrellevar todo y continuar creciendo, ganando las posibilidades como cuando somos chicos, que partimos jugando unos minutos, nos vamos ganando la confianza del técnico y empezamos a jugar. No debe pensar que por jugar en Colo Colo y la Copa Libertadores jugará siempre”.

“Dentro del club seguramente lo analizarán, verán las cosas que debe mejorar, debe saber que hay otro idioma y tiene que tratar de aprender lo más rápido posible el italiano. Ojalá sea así para comunicarse con el cuerpo técnico, sus compañeros y el staff. El club siempre lo va a ayudar. En e primer equipo hay tres defensores centrales sobre 1,90 porque aquí en Italia tener un buen físico es normal. Lorenzo Lucca el atacante, mide dos metros y juega bien. Esa es la estructura que existe acá. Se encontrará con estos desafíos, pero si mantiene una buena cabeza, asume estas cosas y trata de mejorarlas, le irá bien”, le dejaron como tarea.

Finalmente, Julio Gutiérrez insistió en que Damián Pizarro “debe ser fuerte desde lo sicológico, ya que como es de 2005 puede jugar en la serie Primavera. Damián Pizarro viene con la ilusión de actuar en el primer equipo. Puede que en un partido no lo citen y lo manden a esta serie juvenil que se enfrenta a equipos como el Milan, Juventus, Inter o Roma y sirve acostumbrarte. Él puede decir que no fue contratado por la Primavera, pero es preferible jugar un partido con la serie juvenil que no hacerlo. Le puede pasar si el staff considera que aún debe trabajar ciertas cosas”.

¿Cuáles fueron los números de Damián Pizarro en Colo Colo?

Desde su debut hasta su salida, Damián Pizarro logró disputar un total de 58 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos marcó 12 goles, aportó con ocho asistencias y llegó a los 3.565 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Udinese?

Udinese dio inicio a su pretemporada este viernes y se prepara para tener su primer amistoso. El próximo miércoles 17 de julio enfrentarán al Istra con horario aún por definir.

