La caída del Inter de Miami ante Cincinnati provocó la imposibilidad de clasificación del cuadro de Lionel Messi a los playoff de la MLS. De esta forma, el cuadro rosa tendrá una sequía de competiciones que se extenderá desde octubre a marzo. ¿Qué pasará con el campeón del mundo durante ese tiempo?

Pocas horas han pasado desde la caída por la mínima del cuadro de Miami y ya se ha comenzado a especular sobre un posible retorno de Lionel Messi a Barcelona, al menos bajo la figura de un préstamo.

Esta especulación no es un simple capricho. En el pasado, varios jugadores llamados “franquicia” han hecho esto. Por ejemplo, Thierry Henry partió al Arsenal desde el New York Red Bulls, para luego volver a la costa este de Estados Unidos. Lo mismo que David Beckham, quien desde Los Angeles Galaxy se fue en dos oportunidades al AC Milan.

Martino se desentiende, el Barcelona se ilusiona

Preguntado por esta posibilidad, el Tata Martino, técnico del equipo rosa, prefirió bromear sobre la posibilidad de volver a ver a Messi con la camiseta culé. Tras el partido con Cincinnati, el DT dijo: “¿Messi a Barcelona? Será para dar un paseo, no había oído nada de este tipo de rumores. Me sorprende. Si me dices que va de vacaciones o a visitar Barcelona, es probable, el resto lo desconozco”.

El Barcelona ayudó un poco en este ambiente de rumores. En un tweet en su cuenta, el cuadro culé señaló que “el cielo hoy está más bonito de lo normal”, adjuntando una imagen de Messi diseñada con inteligencia artificial y simulando una especie de galaxia.

Sin dudas, este tema dará mucho de qué hablar. Por el momento, las especulaciones se hacen cada vez más fuertes, aunque nadie se lo ha preguntado directamente a la Pulga, que parece haber recalado en Estados Unidos rehuyendo un poco a la competencia más intensa del fútbol europeo.

¿Qué viene en el presente inmediato para Messi?

Luego de quedar eliminado de los playoff de la MLS, Lionel Messi se olvida del Inter Miami y se concentra en la selección argentina. La Albiceleste juega contra Paraguay y Perú en las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias al Mundial 2026.

¿Messi no puede ser campeón de la MLS?

Luego de perder contra Cincinnati, Inter Miami quedó sin chances de clasificarse a los playoff por el título de la MLS. El equipo de Lionel Messi está penúltimo en la tabla de posiciones de la Conferencia Este con 33 puntos, siete menos que el último clasificado.