Apenas se conoció el descenso del Burnley en la Premier League, el arquero chileno Lawrence Vigouroux tenía claro que debía buscar equipo para seguir compitiendo al más alto nivel en Inglaterra. Sin embargo, las opciones que tenía eran pocas.

De hecho, antes de la Copa América, donde fue parte de la prenómina en la Selección Chilena, las informaciones apuntaban a que iba a “caer” hasta la League One, la tercera división inglesa, para iniciar una segunda etapa en el Leyton Orient.

Sin embargo, las cosas cambiaron de manera favorable para Vigouroux, y no descenderá dos categorías. La mismísima BBC confirmó que el meta chileno llegó a un acuerdo para convertirse en nuevo futbolista del Swansea City, histórico cuadro de Gales.

“El equipo del Championship parece destinado a asegurarse los servicios del portero de 30 años este verano”, señala la publicación, que da cuenta de que arriba por pedido del entrenador Luke Williams, que lo dirigió en su paso por Swindon Town, entre 2015 y 2017.

¿Cómo ha sido la trayectoria de Lawrence Vigouroux?

Pese a no sumar minutos en su paso por la Premier League, el arquero chileno cuenta con una vasta experiencia en categorías menores del fútbol de Inglaterra, donde su mejores rendimientos lo tuvo tanto en League One como en League Two.

Sus primeros pasos los dio en las fuerzas básicas del Tottenham Hotspur, para luego pasar al Liverpool, con préstamos en cuadros como Hyde FC, Swindon Town y Waterford United de Irlanda. Tras ello, y una breve estancia en Everton, jugó en Leyton Orient, de donde pasó al Burnley.

