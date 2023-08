Benjamín Galdames ya tuvo su estreno por el Atlético San Luis del fútbol de México. Fue el 16 de julio. El volante ofensivo chileno-mexicano disputó los últimos 17′ en la goleada de su equipo ante el Querétaro, que tuvo entre los titulares a Joaquín Montecinos. En RedGol te contamos cómo llegó el “27” al imperio del Atlético Madrid.

El 13 de marzo de 2017, los Colchoneros confirmaron oficialmente la compra de una franquicia en México. Ocupó la plaza del histórico San Luis de Potosí, que cambió de nombre y hasta de colores con la llegada del Atleti. Y en el mercado de pases recién pasado, ficharon al seleccionado de México Sub 21 desde la Unión Española.

“Nuestra relación con Atlético Madrid es así: a diferencia de otras estructuras de fútbol en el mundo con una línea clara de scouting para un mismo perfil de jugador, nosotros tenemos total independencia y plena libertad en base a nuestras necesidades puntuales”, explicó Iñigo Regueiro, director deportivo del flamante club de Benjamín Galdames, en un diálogo con Big Data Sports.

Regueiro agregó que “obviamente también se ajustan a nuestros presupuestos, que son diferentes. Y los tiempos de nuestro mercado. Hay ciertos puntos que no podemos dejar de pensar: jugadores con harta proyección en Sudamérica. Tenemos un visor en Argentina, sugiere jugadores que puedan venir a México con 21-22 años. Quizá ese salto a Europa es un poco grande, primero que pasen a terminar ese proceso y luego puedan dar el paso”.

Benjamín Galdames: el proceso que lo deja en el radar directo del Atlético Madrid

Benjamín Galdames vio acción en uno de los tres partidos que ha jugado el Atlético San Luis en el Torneo Apertura de la Liga MX. Ingresó por el rapidísimo venezolano Jhon Murillo, un atacante de 27 años. Su arribo al cuadro que figura como una especie de filial del Atlético Madrid se dio enmarcada en una clara estrategia.

Iñigo Regueiro, el director deportivo del Atlético San Luis, dio más pistas en la conversación que tuvo con el periodista Nicolás Rotnitzky. “Tenemos a Vitinho, un brasileño de 21 años que no había debutado en Sao Paulo. Era un gran jugador en la Sub 20, no se había estrenado en la Serie A”, expresó sobre Vitor Ferreira, quien ya vive su segunda temporada en el club rojiblanco.

“Empiezas a generar ese foco: un jugador de 21-22 años combinado con nuestro proyecto con jugadores de jerarquía y experiencia. Es un modelo en el que puedes tener resultados exitosos deportivamente”, agregó el ex director deportivo del Puebla, club donde jugó Pablo Parra.

Dio a conocer otro punto en el que calzó Benja Galdames. “Sabemos que competir con los grandes clubes de Europa es muy complicado para nosotros. Es difícil hasta competir con los equipos mexicanos que tienen presupuestos inmensamente mayores: Monterrey, América, Toluca, Tigres. Son clubes muy grandes con un nivel de inversión mucho mayor. Buscamos los jóvenes que a lo mejor no habían tenido minutos con la primera en Brasil u otros lugares, pero tienen un potencial enorme. Nuestro trabajo es acabar de desarrollarlos”, explicó Iñigo Regueiro.

Juan Manuel Sanabria, el caso que le sirve de espejo a Benjamín Galdames

Juan Manuel Sanabria es un mediocampista uruguayo de 23 años que pertenecía al Atlético Madrid, pero jugó cedido al Atlético San Luis durante dos temporadas. Hace un mes, el cuadro mexicano adquirió el pase del mediocentro, quien jugó 69 encuentros allí cuando el club que actúa como una especie de satélite de los Colchoneros compró su pase.

“Considero que la liga mexicana es de muy alto nivel. Te pongo el ejemplo del otro lado: un jugador nuestro, Juan Manuel Sanabria. Sabíamos que podía ser interesante en nuestro proyecto. Y hoy es un jugador Sub 23 con más de 4 mil minutos en México. Empieza a ser interesante para las ligas en Europa: Portugal, España, Francia. México puede servir de trampolín para saltar a Europa”, culminó el director deportivo Iñigo Regueiro.

Los chilenos del Atlético San Luis desde la influencia del Aleti

Por cierto, Benjamín Galdames no es el primer chileno que aparece en el Atlético San Luis desde que el Atlético Madrid compró el club. Otro que jugó fue Matías Catalán, quien hoy milita en Talleres de Córdoba y suele aparecer en las convocatorias de Eduardo Berizzo en la Roja.

El Cata fue compañero de Felipe Gallegos, quien acaba de firmar su desvinculación en Universidad de Chile y se reincorporó al OFI Creta en Grecia. Y hubo otro que llegó antes que los otros dos: Óscar Hernández, el Pollo, un mediocampista técnico surgido en Unión Española que fue mundialista Sub 20 en Turquía 2013 y en 2022 jugó para Fernández Vial.