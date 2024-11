El ex DT de Colo Colo ensalzó al cuadro Xeneize tras derrotarlo agónicamente en la semifinal de la Copa Argentina. ¡En el vecino país pensaron que era todo con tono socarrón!

Gustavo Quinteros celebró efusivamente una victoria ante Boca Juniors que por momentos pareció impensada. Sobre todo cuando el cuadro Xeneize remontó el 2-0 inicial y se puso 3-2 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Pero un doblete de Agustín Bouzat cerró una noche heroica.

El Fortín se impuso por 4-3 ante el equipo de Fernando Gago y accedió a la gran final de la Copa Argentina, donde chocará con Central Córdoba. “A veces hay mucha gente que desconfía de algunas cosas que al final no son ciertas ni suceden”, aseguró Quinteros en torno a las dudas con el juez Pablo Echavarría.

“Antes de este partido, dije públicamente que confiaba en el arbitraje. Que no íbamos a pensar en eso, que el árbitro no iba a ser ningún problema. Había que jugar al fútbol. Hoy fue un partido muy emocionante”, expuso el DT que estuvo en Colo Colo durante tres años y tres meses desde octubre de 2020.

Y lanzó una frase que fue muy malinterpretada en el vecino país. “Quiero felicitar al rival, pasar a ganar con un hombre menos es algo muy valorable”, dijo Quinteros. A más de alguno eso le pareció una burla. Un elogio demasiado socarrón por cómo se definió el encuentro.

Gustavo Quinteros en Córdoba durante el duelo ante Boca. (Hernan Cortez/Getty Images).

Prosiguió con las loas para su equipo. “Venimos de jugar tres días atrás un partido durísimo, viajes, jugadores tocados. Y encontramos el funcionamiento con algunos cambios. Me deja muy orgulloso cómo jugó este equipo en el primer tiempo. Fue un partido muy bueno”, manifestó. E insistió en los halagos para el cuadro Xeneize, donde ya sonó fuerte como opción para tomar la dirección técnica.

Gustavo Quinteros se deshace en elogios para Boca tras el paso a la final de la Copa Argentina

Gustavo Quinteros ensalzó la remontada de Boca, que de todas maneras sucumbió ante aquel inesperado doblete de Agustín Bouzat. “El rival con entrega, juego directo, segundas pelotas y pelotas paradas nos empató y nos pasó a ganar. Por eso lo valoro”, dijo el DT de Vélez Sarsfield. Nada de la sorna que muchos sospecharon en Argentina.

“Encontramos dos goles con dos centros. Estoy orgulloso de jugar otra final, me siento muy feliz. Es una felicidad que encontré en mi país después de muchos años, el punto de partida en Vélez no era el mejor. Había mucho trabajo por hacer, hoy estamos en la final de Copa y punteros en el campeonato. Esto es total mérito de los jugadores”, aseguró el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia.

Y prosiguió con las loas. “El 80 por ciento de ellos estuvo el año pasado en otra situación y hoy son jugadores que pelean campeonatos, primeros en la tabla anual, pasaron a otra final. Es mérito total de ellos, del grupo que formaron y el compromiso que tienen con la institución”, manifestó Quinteros, que debe afinar detalles para jugar ante Sarmiento de Junín en la Liga Profesional.

Así gritó Gustavo Quinteros el gol de Agustín Bouzat que le dio la victoria a Vélez. (Captura TyC Sports).

“Por eso valoré al comienzo a Boca Juniors: un equipo que siempre tiene garra, saca fuerza de donde no tiene y pasó a ganar al partido. Hicieron un partido emocionante y los felicito públicamente”, sentenció Gustavo Quinteros. No era una burla para el cuadro Xeneize, que una vez más no contó con el chileno Gary Medel en el campo de juego.