Gustavo Quinteros planeó el partido de Vélez Sarsfield ante Godoy Cruz por la Liga Profesional con la mirada de reojo a la semifinal ante Boca Juniors por la Copa Argentina. El Fortín igualó 0-0 ante el Tomba en la 24° fecha del certamen. Fue el tercer empate consecutivo del líder de la tabla.

De todas maneras, el equipo adiestrado por Quinteros consiguió uno de los grandes objetivos trazados para este año: clasificar a la venidera edición de la Copa Libertadores. “Me siento orgulloso de estar en este grupo. Con estos jugadores que tuvieron como punto de partida estar anteúltimos en los promedios por el descenso”, expuso el DT.

“Y estar clasificado a la Copa Libertadores tres fechas antes es motivo de orgullo. Públicamente los felicito a todos. A los que jugaron y no. Los que apoyan de donde les toca. Y por supuesto a toda la directiva. Sobre todo a la gente, la hinchada de Vélez, que tiene muchísimo que ver en este logro tan importante”, dijo el entrenador argentino-boliviano.

Agregó que “ahora intentaremos ir por los otros objetivos. Tenemos que disfrutar este momento, descansar, recuperarnos para el siguiente partido y jugar una semifinal para estar otra vez a 90 minutos de un título. Ojalá que lo podamos conseguir por toda la gente”. El ex seleccionador de Ecuador y Bolivia sabe que se juntaron todas las grandes metas.

Gustavo Quinteros suma tres empates consecutivos en la Liga Profesional. (Imago).

“Pensamos en el miércoles, pero también en el domingo. Es un partido importantísimo para seguir manteniendo una ventaja con respecto a otros equipos en el otro objetivo, que es la liga”, apuntó Quinteros, quien llegó a Vélez Sarsfield luego de tres años y tres meses como DT de Colo Colo. Se refiere al encuentro de local ante Sarmiento de Junín, donde juega el chileno Iván Morales.

Quinteros anuncia cuidados máximos en Vélez para la semifinal ante Boca Juniors

Gustavo Quinteros tuvo varios recaudos ante Godoy Cruz, pues tenía en la mira el duelo entre Vélez Sarsfield y Boca Juniors por la semifinal de la Copa Argentina, a jugarse este miércoles 27 de noviembre en Córdoba. “Creo que el segundo tiempo hicimos méritos suficientes para ganar”, apuntó el DT.

“Hubo situaciones bastante buenas para convertir y no pudimos. Por falta de eficacia no podemos concretar las situaciones claras que generamos. Esperamos empezar a hacerlo este miércoles. Tuvimos dos abajo del arco para definir y no pudimos”, aseguró el ex estratego del Cacique.

En el encuentro frente al Tomba, Quinteros cuidó a algunas piezas claves, como Braian Romero. También Francisco Pizzini, Claudio Aquino y Christian Ordóñez. “Todos los jugadores que salieron se van a recuperar bien. El único que analizaremos bien es Thiago Fernández, pero los demás estarán totalmente recuperados”, expuso el otrora defensor central, mundialista en Estados Unidos 1994 con la selección de Bolivia.

Quinteros celebró el retorno para el siguiente juego de Damián Fernández, quien cumplió una suspensión liguera. Y anunció cómo está configurado el itinerario hasta el enfrentamiento con los Xeneizes. “Viajamos a Córdoba esta noche (domingo). Descansamos todo el día mañana hasta las 5 o 6 de la tarde”, detalló.

Gustavo Quinteros da indicaciones en Vélez Sarsfield. (Daniel Jayo/Getty Images).

“Vamos a entrenar con los jugadores que tuvieron pocos minutos o no jugaron intensamente. El martes lo mismo, entrenar por la tarde. Descansar todo el día. Aprovecharemos de estar en un hotel con la gente del cuerpo médico, kinesiología y recuperadores para cargar de nuevo las pilas en tres días”, añadió el director técnico de 59 años.

¿Cuándo se juega la semifinal de la Copa Argentina?

Boca Juniors y Vélez Sarsfield se medirán en la semifinal de la Copa Argentina este miércoles 27 de noviembre. El partido se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba a contar de las 21:10 horas, según el horario de Chile continental.

Así va Vélez Sarsfield en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina 2024

Vélez es el puntero de la tabla de posiciones en la Liga Profesional de Argentina 2024: suma 45 puntos al cabo de 24 partidos.