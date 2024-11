El ex DT de Colo Colo recalcó que Fernando Echenique los ha perjudicado en tres instancias y ahora impidió que se pudieran alejar en el liderato

Gustavo Quinteros se encuentra en el ojo del huracán en Argentina. Ahora al mando de Vélez sufrió un nuevo traspié y no pudo afianzarse en la punta de la liga trasandina. Este miércoles igualó sin goles ante Lanús y dejo escapar la chance de estirar la ventana como líder del torneo.

Resultado en el que el ex entrenador de Colo Colo reclamó directamente contra el arbitraje. Es que Quinteros no se guardó nada y acuso que el referí Fernando Echenique perjudicó a su equipo en la lucha por el título. Incluso con un claro penal no cobrado a los ojos del argentino nacionalizado boliviano.

“Uno siente mucha angustia. Es la tercera vez que nos dirige este árbitro y la tercera vez que nos perjudica. La primera con Boca no dije nada. La segunda con Belgrano, un penal clarísimo que ni siquiera lo tuvo en cuenta, y hoy otro penal a Aquino que ni siquiera van a ver al VAR“, lamentó el DT en conferencia de prensa.

El tema es que Quinteros llevo la denuncia más allá y hasta pidió a la dirigencia un esfuerzo por tener mejor árbitros. “Estamos muy preocupados“, agregó el estratega.

El fixture del Vélez de Gustavo Quinteros

El problema para Quinteros es que ahora es puntero con 44 unidades, solo dos más que Huracán. Pero se pueden meter en la pelea equipos como River Plate (juega este jueves ante Independiente de Rivadavia y de ganar hará 39 unidades) y Racing Club que tiene 40.

Para peor el fixture no ayuda al fortín. Es que todavía le quedan Godoy Cruz, Sarmiento, Unión Santa Fe y termina ante Huracán. Por lo que todo puede pasar en la recta final del torneo che.