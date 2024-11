En la ANFP no se olvidan de lo que ocurrió con el caso de Williams Alarcón, quien luego de ser dado de baja para la Selección Chilena en las Eliminatorias, su club Huracán decidió utilizarlo el fin de semana en su duelo por el torneo argentino.

Ante la polémica que se generó, el propio volante comentó en redes sociales que “el cuerpo médico y técnico de la selección estuvo al tanto y me comunicaron que ante situación no podría estar en esta nueva convocatoria. Jamás le diría que no a mi selección ni menos inventar una lesión como he leído”.

A pesar de los dichos de Alarcón, en la ANFP no se quedarán tranquilos y según publicó El Mercurio realizarán un reclamo formal por falta al artículo 19 del Código Disciplinario de la FIFA por alineaciones indebidas contra Huracán, lo que le daría una insólita ayuda nada menos que a Gustavo Quinteros.

¿Por qué la ANFP ayudará a Quinteros en caso Alarcón?

Lo que buscarán desde Quilín con esta denuncia contra el Globo es que se le quiten los puntos que ganaron en su duelo del último sábado ante Independiente por la cuenta mínima, lo que le daría una mano importante a Vélez Sarsfield, equipo que dirige el ex Colo Colo.

Actualmente el cuadro de Quinteros es líder del fútbol argentino con 43 puntos, uno más que el Huracán de Alarcón. Ahora, si prospera el reclamo de la ANFP ante la FIFA, el elenco bonaerense quedaría con 39 unidades y se alejaría de la lucha por el título a cinco fechas del final.

Williams Alarcón no pudo estar con La Roja en esta doble fecha de Eliminatorias (Photosport)

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

Sin la presencia de Williams Alarcón, La Roja verá acción este viernes 15 de noviembre ante Perú de visita a partir de las 22:30 horas. Luego, el martes 19 recibirá en el Estadio Nacional a Venezuela desde las nueve de la noche.