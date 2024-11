Una nueva polémica remeció a la Roja el pasado fin de semana, justo en la previa de los duelos contra Perú y Venezuela en las Eliminatorias. Williams Alarcón, liberado de la selección chilena el jueves por una lesión, sorprendió a todos cuando apareció en el triunfo de Huracán sobre Independiente, el sábado, en el fútbol argentino.

El pasado 7 de noviembre, la Federación de Fútbol de Chile y el cuerpo médico de la Roja informaron que el volante era liberado por “una lesión de aductor, cuya recuperación supera los plazos de la próxima fecha“. Se esperaba que Alarcón no volviera a las canchas hasta después de la fecha FIFA. Pero dos días después, el sábado 9, jugó 27 minutos con el Globo.

Las críticas no demoraron en llegar, tanto así que Rodrigo Echeverría, compañero en la Roja y Huracán, salió a defenderlo. “Eres de verdad”, aseguró. Ahora, el mismo jugador aclaró qué sucedió. “Ante la duda y especulaciones de algunos… Quiero darme el tiempo de aclarar los comentarios erróneos y mal intencionados“, publicó en Instagram.

“En el transcurso del primer tiempo del partido contra Newell’s el pasado martes, sentí una molestia en el aductor, lo que provocó que saliera al finalizar los 45 minutos por precaución. Mediante exámenes se logró visualizar una distensión en el aductor grado 1. El cuerpo médico y técnico de la selección estuvo al tanto y me comunicaron que ante esta situación no podría estar en esta nueva convocatoria, por lo que decidieron desconvocarme”, dijo.

Williams Alarcón aclara la gran polémica en la Roja

Williams Alarcón aclaró que su desconvocatoria se dio “comprendiendo que en este momento se necesita que todos estén en su 100% para dar pelea hasta el final“, dejando en claro que no se trató de una estrategia para jugar en su club, como algunos hinchas le acusaron.

“Jamás le diría que no a mi selección, ni menos inventar una lesión como he leído. Representar a mi país es un sueño que he tenido toda la vida, por lo que deseo y espero siempre poder estar a la altura que merece”, concluyó el volante.