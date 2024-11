Gustavo Quinteros está en un gran momento en Argentina, al ser puntero del torneo tras el triunfo 1-0 de Vélez Sarsfield ante Tigre y sacarle así tres puntos de ventaja a Huracán, a falta de seis fechas para el final.

Además jugará en semifinales contra Boca Juniors, en Copa Argentina. Partido de la discordia, pues no le gustó la calendarización el DT y, tal como sucedía en Colo Colo, alegó en conferencia de prensa por la programación.

“Vamos a tener que jugar cada tres o cuatro días varios partidos, siento que es como un castigo para un equipo que viene puntero y que llegó a la semifinal de la Copa Argentina”, manifestó.

Ese duelo se jugará el 28 de noviembre, justo entre los partidos del torneo que debe enfrentar a Godoy Cruz y Sarmiento.

Gustavo Quinteros se molestó en Argentina por la programación de Vélez

“No se tiene en cuenta el descanso de los jugadores. Ponen partido entre semana, con muchos viajes, pero hay que jugarlo igual en la fecha que lo pongan”, confesó.

Quinteros y la presión de Vélez puntero

Con tres unidades de ventaja sobre Huracán, Vélez es sólido puntero. De hecho el tercero en la tabla, Racing, está a ocho unidades del Fortín por lo que no parece ser capaz de descontar tantas unidades en seis fechas.

Quinteros señaló sobre esto que “para mí no es una presión jugar con el resultado puesto, mientras dependamos de nosotros no me preocupa. Yo pienso en eso y trato de pasárselo a mis jugadores sabiendo que ganando estamos cada vez más cerca de lograr el objetivo”.

Luego el DT dijo que “tratamos de sumar, de ganar, porque es la única manera de mantener la ventaja. Que (mis futbolistas) no gasten energía pensando en los rivales porque dependemos de nosotros”.