Gary Medel tiene la opción latente de regresar a Universidad Católica el 2025 tras no tener espacio en Boca Juniors.

Universidad Católica tiene la chance de clasificar este fin de semana a Copa Libertadores, si es que logran vencer a Coquimbo Unido en el estadio Santa Laura.

Un escenario ideal para concretar el regreso de un referente de los cruzados: Gary Medel. El Pitbull, con poco espacio en Boca Juniors desde la llegada de Fernando Gago, es del interés de la dirigencia cruzada.

Así lo hizo saber el periodista argentino de ESPN Emiliano Raddi, quien cubre la actualidad del elenco Xeneize. “Católica ya le hizo saber que lo quiere tener y veo factible que el futuro de Medel siga en Chile”, aseguró.

“Es el club donde nació, el gerente José María Buljubasich compartió momentos en Católica con Medel y es probable que si Gary quiere dejar Boca por falta de minutos, se vaya a la Católica“, manifestó.

Medel puede volver a Católica tras un breve paso por Boca Juniors

La salida de Medel de Boca

Cuenta Raddi que a pesar de que Medel “tiene vínculo hasta diciembre de 2025 en Boca”, es probable que le regalen su pase. “Hay que ver si se va libre, tal como llegó”, sostuvo.

Esto debido a que el DT Fernando Gago no lo quiere. “Era un viejo anhelo de la dirigencia, no estaba ni en los planes de Martínez que también lo usó poco. Con Gago es concentrado cuando se lesiona Lema, de lo contrario no tenía chance”, comentó Raddi.

“Está relegado tras los centrales Anselmino, Rojo y Figal. Por eso más allá de la intención del jugador de querer quedarse o no, hay un club que hace pocas horas le hizo saber la intención de negociar”, finalizó su despacho.

Gary Medel partió de Católica el 2009 justamente a Boca Juniors, luego de buenas temporadas en el cuadro cruzado en el que se lució durante dos años.