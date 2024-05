PSG sumó un nuevo título a su vitrina de la mano de Kylian Mbappé. Pese a no anotar, el delantero francés fue determinante en la conquista de la Copa de Francia. Lo que sirvió como despedida y para sanar las heridas tras la eliminación en semifinales de la Champions League.

Los goles del triunfo fueron obra de Ousmane Dembélé y Fabián Ruiz. Sin embargo todas las miradas estuvieron sobre Mbappé y su último partido con la camiseta parisina. Tras siete temporadas en el club finalmente el delantero francés no llegó a acuerdo con la dirigencia y ante el Lyon cerró una etapa donde cosechó 15 títulos y marcó 256 goles.

Jornada de reconciliación ya que Mbappé se encargó de hacer las paces con todos aquellos con los que tuvo más de algún enfrentamiento. Si en la celebración se le vio muy afectuoso con Luis Enrique y también celebró con los hinchas y compañeros esta nueva copa.

Su salida no fue un tema ajeno en la conferencia de prensa y Luis Enrique reconoció que será difícil el poder reemplazar a un jugador de su categoría. “No lo vamos a suplir con ningún otro jugador. No hay milagros, no hay sustituto de Kylian Mbappé. Lo vamos a hacer a través del equipo, cuatro, cinco o seis fichajes que podamos hacer”, aseguró.

El futuro de Mbappé

Con el título ya en la mano Mbappé deseo enfrentar a los medios y reconoció que fue una decisión más que complicada el decir adiós al club de sus amores.

Sin embargo lo que más llamó la atención fue que por primera vez dejó abierta la chance a sumarse al Real Madrid. Incluso del liso que su fichaje podría darse en los próximos días.

“Anunciaré mi nuevo club a su debido tiempo. Creo que sólo faltan unos días”, confesó con un sonrisa de oreja a oreja. Cabe consignar que su madre ya indicó que tiene contactos con el cuadro madrileño y ya se habla que tras la final de la Champions League el próximo sábado 1 de junio, se hará oficial su llegada al cuadro madrileño.