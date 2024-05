Según el mayor diario deportivo de Francia, a espera de fichar a Mbappé, el Real Madrid ya le avisó a la FFF que no prestará al delantero para los Juegos Olímpicos.

Revelan que Real Madrid ya le avisó a Francia: no presta a Mbappé para los JJ.OO. de París 2024

Ya es un hecho que Kylian Mbappé no seguirá en el Paris Saint-Germain. Y es un hecho que es cosa de tiempo para que se vista de merengue como inminente y flamante refuerzo del Real Madrid para la temporada 2024-25. Y el jugador francés ya tiene un problema.

El mismo Mbappé ha manifestado su deseo de defender a la selección francesa en los Juegos Olímpicos de París 2024. Los galos son anfitriones y quieren quedarse con la medalla de oro, un incentivo más que suficiente para Donatello.

Sin embargo, la competencia polideportiva planetaria no está inserta en fecha FIFA, lo que significa que los clubes no tienen la obligación a prestar a sus jugadores… Y Real Madrid no tiene intenciones de cederlo.

Según detalla el prestigioso diario L’Équipe, en tierras galas, el Real Madrid ya le comunicó a la Federación Francesa de Fútbol que no le dará permiso a Mbappé para disputar los Juegos Olímpicos, anticipando que el delantero será merengue y se unirá a su disciplina más temprano que tarde.

Mbappé, Henry y Macron

De esta forma, el entrenador de la selección sub 21 de Francia, Thierry Henry, cuenta desde ya con una importante baja. Los JJ.OO. permiten incluir tres jugadores mayores y Mbappé es uno de los que consideraba Tití.

Hace algunos días, la mamá de Mbappé manifestó que “todo el mundo sabe dónde va a jugar el año que viene, ¿no?”, mientras el mismo jugador se había referido a su futuro al declarar que “estoy en un momento en el que dejo que las cosas sigan su curso y estaré feliz pase lo que pase, pero es cierto que los Juegos en París son especiales”.

La salida del PSG a Real Madrid le constarán los JJ.OO. a Mbappé.

Junto a Mbappé, la prensa francesa adelantó que los otros “veteranos” elegidos por Henry son Antoine Griezmann y Olivier Giroud. Con la negativa del Real Madrid, tendrá que buscar otra figura de la selección adulta.

En Francia el mismo Presidente, Emmanuel Macron, había hecho gestiones intentado interceder para que Mbappé diga presente en París 2024, pero todo indica que el Real Madrid no está interesado en escuchar al mandatario galo.

A estas alturas, la última esperanza para Henry, Francia y Kylian Bbappé será que el mismo jugador logre negociar personalmente con el club antes de firmar su nuevo contrato con el Real Madrid.