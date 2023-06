La leyenda de Karim Benzema en el Real Madrid ya está escrita, y con letras doradas. Tras 14 temporadas en el gigantesco equipo español, el delantero francés cambiará de aire e irá a Arabia Saudita para defender la tercera camiseta de su carrera: la del Al Ittihad. Así, este martes 6 de junio fue su despedida.

De gala se vistió hoy la ciudad deportiva del cuadro merengue para decirle adiós al ariete de 35 años que con 354 goles quedó como el segundo goleador histórico del club, solo detrás de Cristiano Ronaldo (450). Y con la presencia de su familia, amigos, compañeros, leyendas y el presidente Florentino Pérez le dieron el reconocimiento que merece un crack de su talla.

Karim Benzema: “Tuve la suerte de cumplir mi sueño de niño”

“Es difícil hablar con tantas emociones, pero quería darle las gracias al Real Madrid y a mis compañeros. Fue un camino bueno en mi vida. He tenido la suerte de cumplir mi sueño de niño“, lanzó de entrada Karim Benzema en su última actividad oficial con el Real.

Tras eso, dejó en claro que “nunca voy a olvidar al Real Madrid. Es imposible, es el mejor club de la historia. Pero creo que hoy es el momento de irme y de conocer otra historia”.

“Como dije el primer día que llegué aquí: un, dos, tres… ¡Hala Madrid!“, finalizó Benzema. Tras eso, fue Florentino Pérez quien tomó la palabra y emocionó aún más. Tanto que hasta casi hace llorar al delantero galo.

“Karim, has sido un ejemplo de comportamiento y de profesionalidad en nuestro club. Como presidente te tengo que decir que, en todos estos años, no sabría ponerte un ‘pero’ en tu conducta. Te has ganado el derecho a decidir tu destino. Un futuro que sólo a ti te pertenece y nosotros debemos respetarlo”, lanzó de entrada.

“Te hemos visto hacer cosas increíbles con nuestro escudo en todos los lugares del mundo. Y eso no lo olvidaremos jamás ningún madridista. Todos nosotros estamos muy orgullosos de ti. Llegaste muy joven y te has convertido en un símbolo y en una de nuestras grandes leyendas”, agregó.

Para cerrar, solo le quedó decir “gracias, Karim, por esta historia de amor al fútbol que ya hemos vivido juntos y que ya es eterna”.

Ahora, solo habrá que esperar a que Karim Benzema sea oficializado como nuevo refuerzo del Al Ittihad de Arabia Saudita, donde se reencontrará con Cristiano Ronaldo pero ya no como compañero sino que como rival.