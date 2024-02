José Mourinho está preparando con todo su revancha en el fútbol tras salir por la puerta de atrás del AS Roma. El entrenador portugués fue despedido del cuadro italiano por malos resultados, donde acusó sin filtro una cama king por parte de sus ahora ex dirigidos.

Y en el horizonte aparece un desafío gigante, o al menos así lo ve The Special One, quien dio un paso importante para estar bien preparado en caso de que surja una nueva oportunidad de trabajo.

Según información entregada por Bild, el portugués está tomando clases de alemán por si el Bayern Múnich lo llama para dirigir. Mou al parecer quiere dar la mejor de las entrevistas si se produce esta opción y por lo mismo ya está aprendiendo el complicado idioma germano.

Además del importante reto que sería dirigir a un grande como el Bayern Múnich, a Mourinho lo motiva otro hito para estudiar dirigir en el Alemania: hacer el “quinteto” del viejo continente.

A lo largo de su carrera The Special One ha ganado Liga portuguesa (Oporto), la italiana (Inter de Milán), la inglesa (Chelsea) y la española (Real Madrid). De las cinco grandes ligas solo no ha ganado la alemana, algo que podría cambiar a futuro.

De acuerdo con lo informado por Bild, esta no es la primera vez que el Bayern aparece en el horizonte de Mou, ya que en el pasado ya hubo acercamientos para que dirija al gigante alemán. ¿Se producirá en el corto plazo su arribo?

Un Tuchel cuestionado y con la Bundesliga colgando

El Bayern Múnich no está pasando por el mejor de los momentos. El gigante bávaro viene de caer por 3-0 ante Bayer Leverkusen, resultado que dejó a los dirigidos por Thomas Tuchel a lejanos cinco puntos del liderato de la Bundesliga.

Si la situación no mejora, bien podríamos estar ante el fin de once años de dominio absoluto del Bayern en el fútbol alemán y que podría marcar el fin de ciclo de Tuchel en la banca.

Con la Bundesliga cuesta arriba, a los bávaros les queda todavía “salvar el año” con la Champions League, certamen donde enfrentarán al Lazio de Italia en los octavos de final. ¿Podrá Tuchel levantar al equipo y esfumar los rumores en torno a Mourinho?

