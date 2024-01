El ciclo del portugués José Mourinho en el AS Roma llegó a su abrupto final en Italia. The Special One no dirigirá más al cuadro de la Loba tras ser sorpresivamente despedido en esta jornada de martes 16 de enero.

Por medio de un comunicado oficial, el cuadro de la capital italiana afirmó que “Roma anuncia que José Mourinho y sus colaboradores técnicos dejarán el club con efecto inmediato”.

Además los dueños del club, la familia estadounidense Friedkin, entregaron palabras de agradecimiento al trabajo del luso en estos tres últimos años.

“Agradecemos a José en nombre de todos nosotros por la pasión y el compromiso que ha demostrado desde su llegada a los Giallorossi. Siempre tendremos grandes recuerdos de su gestión, pero creemos que, por el bien del club, es necesario un cambio inmediato. Le deseamos a José y sus colaboradores lo mejor para el futuro”, declararon Dan y Ryan Friedkin en el comunicado.

Esta decisión se tomó luego de resultados bastante irregulares de la Roma bajo el mando de Mou. El equipo acumuló en las últimas semanas derrotas ante Bologna, Juventus y Milán, además de empates con Atalanta y Fiorentina.

Estos últimos registros tienen a la Roma bastante atrás en la Serie A 2023-24, ocupando la novena plaza a cinco puntos de los puestos de Champions League, un objetivo primordial para dirigencia dado su delicado presente económico.

Así las cosas, el ciclo de Mourinho en el AS Roma llega a su término. En total el portugués dirigió 138 partidos con 68 triunfos, 31 empates y 39 derrotas, registrando un 56.77% de rendimiento. Con la Loba The Special One ganó la UEFA Conference League, el primer título internacional en la historia del club.

¿Cuándo vuelve a jugar el AS Roma?

La Loba saldrá a la cancha este sábado 20 de enero a partir de las 14:00 (hora de Chile) para enfrentar de local al Hellas Verona. Este encuentro será válido por la fecha 21 de la Serie A 2023-2024, certamen donde el cuadro de la capital italiana marcha noveno con 29 puntos.

