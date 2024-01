José Mourinho es un personaje con miles de adeptos -y también detractores- en el mundo del fútbol. Aunque algunos lo aman, otros lo odian y eso es lo que genera The Special One, quien ahora da el salto a las plataformas de streaming.

Después de la victoria de la Roma por 2-1 ante Cremonese en los octavos de final de la Copa Italia, el entrenador portugués de 60 años aprovechó la entrevista post partido para hacer un anuncio muy especial para él.

“Les quiero dar una noticia, estoy iniciando un documental con Netflix y hay cosas de mí que solo se sabrán ahí“, disparó de entrada el ex director técnico del Real Madrid, Chelsea y Manchester United.

Sin embargo, lo que vino después sorprendió a todos. “Se darán cuenta que soy un lunático total“, lanzó Mou, famoso por su personalidad y por decir las cosas sin filtro. Pero eso no fue todo.

“Por ejemplo, yo no había firmado con la Roma, pero había dado mi palabra. Luego tuve un club que me quería, que quería que rompiera mi palabra, pero no lo hice”, complementó el exadiestrador del Inter de Milán.

Así, para cerrar Mou señaló que “vean el documental y dirán que soy un idiota. El presidente de la Roma se enteró de las ofertas que recibí, por eso no creo que hablen con otros técnicos a mis espaldas”.

¿Cuántos títulos ha ganado Mourinho?

En toda su carrera, José Mourinho ha ganado 26 títulos entre sus pasos por Portugal, Inglaterra, España e Italia. Entre ellos destacan dos Champions League, una con el Porto y otra con el Inter de Milán.

