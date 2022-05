Mourinho exultante tras ganar la Conference: "Hicimos historia. Me quedó acá, voy a rechazar cualquier otra propuesta"

Este miércoles AS Roma se convirtió en el primer campeón de la UEFA Conference League, tras derrotar por 1-0 al Feyenoord en la final jugada en Tirana, Albania.

Es el primer torneo internacional que gana la Roma en su historia y es el primero de un equipo italiano tras el Inter en la Champions League de 2010, que también era dirigida por José Mourinho.

Tras el partido el técnico portugués declaró al borde de las lágrimas, afirmando que está contento en Roma y que no tiene dudas de permanecer allí.

“Rechazaré cualquier propuesta. Me quedaré aquí en Roma incluso si hay rumores. Hicimos historia hoy. No tengo dudas, seguiré como técnico de la Roma", señaló Mou.

Luego, expresó emocionado: "Este ha sido un año difícil pero hemos hecho una hazaña increíble. Hoy hemos escrito la historia de Roma. La Conference es una competencia que esperábamos ganar, siempre creímos en ello, aunque no era fácil".

"Es la historia de Roma más que la mía. Solo yo, Ferguson y Trapattoni hemos ganado en tres décadas distintas. Cuanto más viejo me hago más orgulloso me pongo. Ganar cuando no eres favorito vale el doble", añadió.

"Esta victoria permanecerá por siempre, y espero que la familia de Roma sea feliz. Yo me siento hincha de Roma y también de Porto, Inter y Real Madrid... Es mi forma de trabajar, por eso me siento romanista al cien por ciento", finalizó.

José Mourinho se convirtió en el único entrenador en ganar los tres torneos de clubes de la UEFA, pues levantó el trofeo de la Europa League con Porto y Manchester United y la Champions League con Porto e Inter de Milán.