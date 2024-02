El ciclo del portugués José Mourinho en la Roma llegó a su abrupto final hace algunas semanas. The Special One fue sorpresivamente despedido el pasado martes 16 de enero, merced a una discreta novena posición en la Serie A y varios malos resultados acumulados.

“Agradecemos a José en nombre de todos nosotros por la pasión y el compromiso que ha demostrado desde su llegada a los Giallorossi. Siempre tendremos grandes recuerdos de su gestión, pero creemos que, por el bien del club, es necesario un cambio inmediato. Le deseamos a José y sus colaboradores lo mejor para el futuro”, declararon Dan y Ryan Friedkin, los dueños del club, en un comunicado.

El reemplazo de The Special One fue Daniele De Rossi, histórico ex jugador de la loba que jugó por 18 años y consiguió tres títulos con la institución. Este nombramiento cayó como patada en la guata para Mou, quien según consignó Il Messaggero de Italia, se sintió “traicionado por sus jugadores”.

Además, el mencionado medio agregó que en su momento el portugués los acusó de bajar a propósito su nivel para ocasionar su despido. O sea, en buen chileno, Mourinho cree que le hicieron la cama.

Esto no se queda acá, ya que al momento de su despido hubo más discusiones con el plantel. Se detalla que tras recibir el sobre azul, el DT luso fue hasta el casillero de Lorenzo Pellegrini, capitán de la Roma, y le dejó un duro mensaje para él y el resto de sus compañeros.

“Cuando se hagan hombres, me devuelven esto”, escribió Mou. Además, dejó una foto suya con varios trofeos y el anillo que el plantel le regaló cuando se consagraron en la UEFA Conference League.

Vale la pena mencionar que desde la partida del portugués, la Roma de la mano de Daniele De Rossi ganó sus siguientes tres partidos en la Serie A: 3-0 ante Hellas Verona, 2-1 a la Salernitana y 4-0 al Cagliari. Estos nueve puntos se tradujeron en pasar del noveno al quinto lugar, estando de momento en puestos de clasificación a las copas europeas.

Los números de José Mourinho en la Roma

El portugués dirigió un total 138 partidos en la Roma, con 68 triunfos, 31 empates y 39 derrotas, registrando un 56.77% de rendimiento. Con la Loba The Special One ganó la UEFA Conference League 2021-22, el primer título internacional en la historia del club. Además disputó la final de UEFA Europa League 2022-23, en la que cayó vía penales ante Sevilla.

¿Cuándo vuelve a jugar el AS Roma?

La Loba saldrá a la cancha este sábado 10 de febrero a partir de las 14:00 (hora de Chile) para enfrentar de local al Inter de Milán. Este encuentro será válido por la fecha 24 de la Serie A 2023-2024, certamen donde el cuadro de la capital italiana marcha quinto con 38 puntos.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.