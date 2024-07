En un verdadero escándalo terminó el Argentina-Marruecos por los Juegos Olímpicos de París 2024. El VAR fue protagonista con un cobro que terminó por sellar la derrota albiceleste por 2-1 cuando todo apuntaba a un agónico empate en el Estadio Geoffroy-Guichard.

Uno que salió a quemar todo fue el argentino Javier Mascherano, quien apuntó a los organización de los juegos y acusó un robo que sufrió su plantel en la concentración.

“Estuvimos una hora y media en el vestuario, donde en ningún momento nos comentaban qué es lo que podía pasar, nunca nos avisaron. ‘Estamos viendo’, nos decía. De hecho los tres capitanes de Marruecos entraron al vestuario y no querían seguir jugando. La posición nuestra era no jugarlo más porque nos tiraron un millón de cosas, se paró el partido siete veces… No me pasó nunca como jugador que en un partido de este nivel falle siete veces la seguridad. ¡Siete veces falló!”, partió diciendo el DT trasandino.

En ese sentido, el ex Barcelona declaró que “el segundo tiempo no se jugó. Entre el tiempo que hacía Marruecos, que es normal, está dentro de las reglas. Ahora, que se pare siete veces un partido porque entra uno, porque entra otro, porque entra otro, no me pasó nunca”.

“Volaban botellas, una cantidad de botellas increíbles. Pasó y listo, no pasa nada… Pero te vuelvo a repetir: lo que no puede pasar en este tipo de partidos es que se pare un partido como se paró hoy en el segundo tiempo. Se jugó poquísimo, más allá que dieron 15 minutos. Era para seguir jugando dos horas”, agregó.

Además, Mascherano advirtió que “ayer entraron al entrenamiento y nos robaron, en los Juegos Olímpicos. A Thiago Almada le faltó un reloj, anillos, todo, en un entrenamiento en los Juegos Olímpicos. No quisimos decir nada después del entrenamiento, pero ya está. Creo que no sirve de nada. Obviamente tampoco nos gustan que pasen este tipo de cosas. No pretendemos que nos beneficien ni mucho menos, pero tampoco tomarnos el pelo como nos lo tomaron hoy”.

“Después todo el tiempo te están pidiendo la credencial o a gente que está dentro de la delegación no la dejan entrar al vestuario”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina en estos Juegos Olímpicos de París 2024?

El próximo partido de la albiceleste será ante Irak este sábado 27 de julio desde las 09:00 (hora de Chile) en el Estadio de Lyon.

