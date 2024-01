La expulsión de Fabián Castillo fue un mal broche para una actuación positiva que tuvo el extremo colombiano en la victoria del Deportivo Cali. El cuadro Azucarero venció por 2-0 al Fortaleza por la tercera fecha del Torneo Apertura en la máxima categoría cafetalera. Pero un gesto en contra de uno de los jueces lo dejó con 10 futbolistas al final.

Y tuvo en cancha al ex atacante de Colo Colo desde el inicio del segundo tiempo, pues el DT había detectado que podía ayudar. “Necesitábamos un poco más de chispa. Lo hablamos en el intermedio durante esos 7-8 minutos en el descanso”, explicó Jaime de la Pava. En ese momento, un gol de Juan Córdoba había puesto en ventaja al cuadro caleño.

Castillo ingresó en lugar de Gian Franco Cabezas. Y recibió elogios de uno de sus compañeros. “La entrada de Fabián nos ayudó a tener más velocidad y profundidad en el frente de ataque”, destacó el experimentado mediocampista Alexander Mejía. El estratego del Deportivo Cali también destacó la participación del jugador de 31 años.

“Necesitábamos más picante en el juego. A Fabián lo conozco desde 2010, conocedor de su característica personal y futbolística. Era importante analizar eso de la profundidad que nos podía generar. La habilidad y la velocidad que tiene. No está al 100 por ciento de su forma deportiva”, describió Jaime de la Pava.

Agregó que “desde la primera fecha lo quise tener, pero desafortunadamente no llegó un documento ante Pereira. Requeríamos de ese tipo de jugador que nos diera profundidad en el juego. Fabián te da ese desequilibrio para hacer el equipo más profundo”. Algo de eso alcanzó a mostrar en los 45′ que disputó frente a Fortaleza: fue clave para el 2-0.

La expulsión de Fabián Castillo en el Deportivo Cali: discute y le hace gesto a un árbitro

Todo ese aporte futbolístico tendrá que esperar, pues la expulsión deja a Fabián Castillo automáticamente marginado del siguiente partido en el Deportivo Cali. “En el entretiempo el cuerpo técnico fue preciso en lo que queríamos. Dijo que nos faltaba un poco de sal y de pimienta“, describió Alexander Mejía.

El ex compañero de Humberto Suazo en Monterrey también valoró el rol desempeñado por otro ex Colo Colo: Javier Reina. “Nos ayudó a fijar uno de sus volantes. Esto no es soplar y hacer la botella, se construye de a poco”, manifestó Mejía. Y muy importante fue Castillo en el segundo tanto de los verdiblancos.

Recibió una falta dentro del área por parte de Hayen Palacios. Aunque sólo después de chequear varias veces en el VAR, el árbitro David Espinosa sancionó la pena máxima: Luis Sandoval remató al centro del arco y sentenció el 2-0 a favor de Deportivo Cali.

Sobre el final del encuentro, cuando se jugaban los 90’+1, llegó la roja directa para Castillo: fue por enfrascarse en una discusión con Javier Patiño, el primer juez asistente. Además de sus palabras, hubo un gesto que provocó el llamado al árbitro central. Y la expulsión. Un tuitero registró el momento desde su televisor y viralizó la imagen. Seguramente eso le costará perderse al menos el duelo ante Deportivo Independiente Medellín.

¿Cuáles fueron los números de Fabián Castillo en Colo Colo?

Fabián Castillo jugó 19 partidos en Colo Colo: anotó dos goles, regaló dos asistencias y recibió una tarjeta amarilla en 849 minutos disputados.

