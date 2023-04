Jugador colombiano denuncia racismo de un compatriota en la cancha: "Me llamó esclavo"

Este domingo Unión Magdalena derrotó como local por 3-1 a Águilas Doradas en Santa Marta por la fecha once de la primera división de Colombia.

El duelo terminó con tres expulsados y varias polémicas, especialmente por un enfrentamiento entre dos jugadores que este lunes sale a luz pública con más detalles.

El jugador Marco Pérez, de Águilas Doradas, ofreció una conferencia de prensa en la que acusó a Alexander Mejía, de Unión Magdalena, de haberlo llamado "esclavo" en pleno partido.

Pérez, autor del único gol de su equipo, dice sentirse triste y asegura que, si bien, normalmente lo que pasa en la cancha se queda allí, este caso es diferente por tratarse de racismo.

“Estoy un poquito triste porque Mejía me dice a mí ‘esclavo’ y eso es una palabra que aquí en Colombia no podemos usarla", comenzó Pérez.

Luego, explicó: "La verdad yo estoy muy triste, le dije al profe que me dejara venir a la rueda de prensa porque esto no puede quedar así. Delante de mis compañeros me lo dijo”.

“Uno se siente muy triste, porque hace como dos partidos o tres, La Equidad se enfrentó con el Unión y Mejía habló del fútbol colombiano, que había que mejorar mucho los árbitros, la manera como se expulsaba y todo, pero creo que esto es más grave aún, la manera como me trata, tres veces que me dice esclavo y me dice esclavo delante de mis compañeros”, lamentó.

“Son cosas que quedan dentro de la cancha. Como por ejemplo ‘vos sos malo, yo tengo la Libertadores’, pero la verdad cuando te dicen esclavo, son cosas que no van en el fútbol y más en nuestro fútbol colombiano”, finalizó.