Huracán logró la contratación de Leonardo Gil, quien rápidamente se erigió en un jugador indiscutido para su nuevo equipo. El Colorado llegó ahí luego de una larga estadía en Colo Colo, donde llegó a ser una figura, aunque lentamente perdió protagonismo.

Por estos días el Globo hizo oficial todos los movimientos de mercado que realizó durante esta ventana de traspasos. Entre ellos, por supuesto, figuraba el arribo de Leo Gil. “El mediocampista llegó en calidad de libre desde Colo Colo y firmó un contrato con la Institución por el período de dos años”, blanqueó el cuadro Quemero.

Un negocio redondo, vista la trascendencia que ha tenido el ex “5” de los albos en Argentina. Se erigió rápidamente en un indiscutido para Frank Kudelka, director técnico que condujo a Huracán a pelear el título con el Vélez Sarsfield de Gustavo Quinteros en 2024.

Captura sitio web Huracán.

“Gil es un revulsivo, no sabes por dónde está. Lo encuentras por todos los lugares de la cancha. Sin equilibrio defensivo no le podemos dar esa posibilidad. Y Matko (Miljevic) es más ofensivo que defensivo”, expresó Kudelka sobre el Colo y el seleccionado estadounidense, quien fichó desde Newell´s Old Boys.

Leonardo Gil intenta bloquear un avance de Edinson Cavani. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Y prosiguió con sus argumentos por la sociedad entre Gil y Miljevic. Un dúo que ilusiona mucho en los fanáticos. “No compararé con los chicos que ya no están, pero ahora tenemos una mixtura más sólida en el mediocampo, que es lo que tratamos de buscar. Queremos tener el equipo bien parado en caso de perder la pelota. O si, transita de área a área como nos pasó varias veces”, explicó el DT, quien en Chile estuvo a cargo de Universidad de Chile.

DT de Huracán se rinde a los pies de Leonardo Gil

En Huracán saben que Leonardo Gil es un volante muy movedizo. El entrenador lo tiene más que asumido. “Gil y Miljevic son jugadores ofensivos que siempre se irán al ataque. Te guste o no, Gil transita siempre al ataque. No quiere decir que después no vuelva”, dijo Kudelka.

Y prosiguió con un elogio llamativo. “Es un todoterreno, está muy bueno su desorden porque el rival no sabe por dónde aparece. Pero nosotros debemos tener orden por si el ataque no prospera”, manifestó el experimentado DT, quien dirigió al Romántico Viajero entre mayo de 2018 y marzo de 2019.

Kudelka también lo elogió por una actitud que tuvo el Colorado para desviar la atención en un momento culminante. Fue un lanzamiento penal que finalmente Miljevic transformó en gol. Pero el ex albo fue quien se llevó las miradas de Tigre en todo momento antes de la ejecución.

Matko Miljevic antes de meter un gol para Huracán en el 2-0 ante Tigre. (Foto: Instagram).

“Gil agarró la pelota, se comió todas las charlas de los jugadores rivales. Y a la hora de patear, liberaron a uno y el otro se fue. Habla a las claras de su personalidad”, manifestó el adiestrador de Huracán. Este miércoles 12 de febrero, el Globo saldrá nuevamente a la cancha. Una visita difícil ante Argentinos Juniors a contar de las 20 horas, según el horario de Chile continental.