El mercado de fichajes da para todo, incluso para que la UC ponga sus ojos en Leonardo Gil y que ese caso, provoque el recuerdo de Chapa Fuenzalida en el presidente de Cruzados SADP. “Yo nunca me he referido a jugadores específicos. Lo de Gary Medel lo contesto por ser él”, dijo Juan Tagle.

Una vez más, el presidente de Cruzados SADP se mostró abierto al arribo del Pitbull a Universidad Católica. Y luego de eso, en ADN Deportes le consultaron por la opción de fichar al zurdo que acaba de terminar su contrato con Colo Colo. Aunque no descartó esa posibilidad.

“La lista de jugadores es larguísima, tanto local como afuera. Se evalúan muchos jugadores, se conoce quiénes quieren venir o no. No quisiera referirme a uno en particular. Nosotros hemos traído jugadores de Colo Colo. Si algún jugador ha tenido alguna actitud ofensiva hacia Católica, yo me opondría a que venga“, expresó Tagle.

“Eso ha ocurrido en el pasado con algún jugador con gestos hostiles o declaraciones contra Católica. Pero son los menos, en general los jugadores son profesionales”. Razón tiene: en la temporada 2018, año de la primera consagración cruzada en el tetracampeonato, tuvieron a Marcos Bolados y Andrés Vilches a préstamo desde el Cacique.

Leonardo Gil lucha un balón con Clemente Montes. (Javier Salvo/Photosport).

Y prosiguió. “Católica tiene en su historia jugadores muy identificados con otros clubes que han hecho tremendas campañas y han sido campeones. Algunos hinchas, amigos y familiares nos insultaban cuando trajimos al Chapa de Colo Colo”, aseguró Tagle sobre uno de los grandes ídolos de la historia del club.

UC deja abierta la opción de Leo Gil y recuerda el caso del Chapa Fuenzalida

En la UC apareció el recuerdo del Chapa Fuenzalida ante esta consulta por Leo Gil. “Era un tremendo profesional y mira todo lo que nos dio”, manifestó Juan Tagle para dar cuenta de que el pasado en Colo Colo que tuvo el extremo derecho no pesó.

Ni tampoco mermó su rendimiento. “Salvo casos muy puntuales, siempre vamos a mirar jugadores locales o del extranjero, aunque hayan jugado en archirrivales”, sentenció Tagle, que también dio luces sobre otra incorporación factible en la zona media del equipo.

Leonardo Gil celebra el golazo que le anotó a la UC en la Supercopa que los Cruzados ganaron 4-2. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Álvaro Madrid, un jugador clave para Everton de Viña del Mar. “No confirmaré ni desmentiré. Traer jugadores sale difícil. Uno pregunta por un jugador y se disparan los precios. Nos cuesta mucho traer jugadores del medio local. Cada vez que manifestamos el mínimo interés, se dispara su valor”, admitió Tagle.

“Lo entiendo, es mercado. Hay clubes que no venden al extranjero, la única posibilidad es vender a Colo Colo, la U o Católica. Entonces uno pregunta y aparecen precios que uno dice ‘esto no puede ser’. Sale difícil. Traer un jugador es muy difícil”, apuntó el abogado. Aunque los Ruleteros sí pueden vender jugadores hacia afuera: lo hicieron con Lautaro Pastrán, quien pasó directamente a Belgrano del fútbol argentino.