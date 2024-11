Cinco salidas fueron las que oficializó Colo Colo al término de la temporada 2024, donde uno de los nombres emblemáticos que no continuará en la institución es el volante Leonardo Gil después de cuatro campañas.

Si bien el “Colo” era un referente dentro del plantel, su bajo rendimiento durante el presente año derivó en que finalmente no se le renovara el contrato. Hoy cuenta con opciones para continuar su carrera en Argentina y Perú.

Pasaron cinco días y en medio de sus vacaciones, Leo Gil utilizó su cuenta de Instagram para publicar un extenso y emotivo mensaje de despedida de Colo Colo, donde repasó los momentos que vivió en Macul y su sentir tras el adiós.

El sentido mensaje con el que Leonardo Gil se despidió de Colo Colo

“Mi querido Colo Colo: Ha llegado el momento de despedirme de ustedes, y al hacerlo, me invaden mil recuerdos y momentos que compartimos juntos“, inició su publicación el mediocampista, quien repasó su estancia en la institución.

“Cuando me contactaron en 2021, no dudé ni un segundo en unirme a este hermoso club. Si bien sabía que eran años difíciles sin ganar títulos y con una lucha por evitar el descenso, representar a un gigante de América siempre fue uno de los grandes objetivos de mi carrera, y no me arrepiento de nada”, agregó.

Leonardo Gil ganó en 2024 el Campeonato Nacional y la Supercopa (Photosport)

¿Cómo fue su paso por el Cacique?

En sus palabras finales, indicó que “quiero agradecer infinitamente a todos los que forman parte de este club: utileros, kinesiólogos, médicos, cocineros, cuerpos técnicos, mis compañeros y, por sobre todo, a ustedes, los hinchas, quienes siempre me apoyaron y son los que realmente hacen grande a Colo Colo”.

Para terminar, Gil expresó que “vivimos momentos buenos y otros difíciles, pero me voy tranquilo, sabiendo que siempre dejé todo por esta camiseta. Me entrené y me esforcé al máximo para rendir al 100% y tratar de darle alegrías a todo el pueblo colocolino”.

“Hoy luego de cuatro años puedo decir con orgullo que me voy con 6 títulos y con recuerdos imborrables que siempre llevaré en mi corazón”, sentenció el mediocampista de 33 años.