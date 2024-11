Leonardo Gil lideró las salidas de Colo Colo luego del fin de la temporada y ahora, con el pase en su poder, busca un nuevo destino para el 2025. Boca Juniors apareció como una opción, según él mismo reveló en los medios argentinos, pero esa posibilidad se esfumó esta semana.

Hace unos días, el volante aseguró que “llamaron a mi representante. Estuvo hablando con una persona del Consejo de Fútbol. Tengo muchas ganas, sería muy lindo ir a Boca”. Sin embargo, Fernando Gago, entrenador del Xeneize, desmintió esta información en conferencia de prensa.

“No, es mentira. Es mentira esa situación“, dijo el DT luego de ganarle a Unión en el fútbol argentino. Y agregó: “Entiendo que se van a tirar un montón de nombres y va a haber muchas situaciones en las que se va a decir que sí, que no. Que viene, que no viene. Sé cómo es un mercado de pases”.

El entrenador confirmó que ya empezó a trabajar en la conformación del plantel de Boca en 2025, pero que no hay nada definido. “Estoy empezando a hablar, venimos teniendo charlas sobre posibles refuerzos. Pero ni siquiera tengo una lista armada, empezando por ahí“, comentó.

Leonardo Gil no llegará a Boca, según dijo Fernando Gago | Photosport

Fernando Gago deja de mentiroso a Leonardo Gil

Luego, Fernando Gago ironizó con que “hablamos de nombres, pero como cualquier jugador. Podemos hablar de Messi, de Di María, de cualquiera. Se habla constantemente, pero la decisión final y la lista todavía no la presenté. Cuando lo haga, podrán acertar un poco más”.

Con esto, el futuro del ex Colo Colo es incierto. Con 33 años, el futbolista suma pasos por clubes como Estudiantes de La Plata, Talleres y Rosario Central en Argentina, Vasco da Gama en Brasil y Al Ittihad en Arabia Saudita. ¿Cuál será su próximo destino?