El frenesí del fútbol hace que Gustavo Álvarez cuente las horas para su debut como entrenador de San Lorenzo de Almagro en Argentina. Será frente a Deportivo Riestra este miércoles 25 de marzo a las 19 horas por la Liga Profesional.

Fue en ese contexto que a Álvarez lo hicieron mirar hacia el futuro. Pero el ex entrenador de Universidad de Chile ni siquiera aceptó hacerlo hacia el pasado. Se excusó de hablar sobre la indemnización que pagó al Romántico Viajero para salir antes del término de su contrato.

Aunque se puso un traje de matemático filósofo ante los objetivos. “Emparejo los sueños con grandeza. Eso es pensar en lo máximo sin despegar los pies de la tierra. La sumatoria de ambición más humildad es grandeza”, reflexionó Álvarez en su presentación oficial con el buzo del Ciclón. Como cuando Jorge Sampaoli habló de “paz y ciencia” y “paciencia” en la selección de Argentina.

Gustavo Álvarez en una práctica de San Lorenzo de Almagro. (Foto: San Lorenzo).

“Iremos trabajando día a día para ganar el próximo partido. Mi gran sueño es debutar con un triunfo. Cuando pase este partido, diré lo mismo del siguiente. Y lo multiplicaré por cada partido que tengamos y en cada competencia”, aseguró Álvarez. No quiere ir más allá, qué duda cabe.

Aunque algo esbozó de sus pretensiones en el Ciclón, uno de los cinco grandes de la máxima categoría trasandina. “Para tener objetivos importantes hay que tener una propuesta de juego protagonista”, expuso Álvarez, quien en Chile dirigió al Bulla y a Huachipato, cuadro que condujo al título en el Campeonato Nacional 2023.

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Gustavo Álvarez adelanta su propuesta en San Lorenzo: “No me gusta el golpe por golpe”

Gustavo Álvarez dio algunas luces de lo que pretende en San Lorenzo de Almagro, que contó con el ex Unión San Felipe Damián Ayude como entrenador hasta hace pocos días. El protagonismo es un requisito en los equipos del ex DT de Patronato, Aldosivi y Temperley.

“Así dependes en el resultado de tus aciertos y errores. Si no eres protagonista, dependes de los aciertos y errores rivales. Entiendo el protagonismo como manejar la pelota”, apuntó Álvarez, quien conquistó una Copa Chile y una Supercopa en la Universidad de Chile.

Gustavo Álvarez en su presentación como DT de San Lorenzo. (Foto: San Lorenzo).

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Lanzó otra declaración de principios en cuanto a lo futbolístico. “Tener la pelota en sí misma no sirve de nada. Buscamos un equipo que domine el balón, ataque, quede equilibrado. No me gusta el golpe por golpe. Si ataco y me contra atacan, los dos podemos hacer el gol”, explicó Gustavo Álvarez.

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