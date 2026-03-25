Gustavo Álvarez encontró en San Lorenzo un nuevo derrotero tras su polémica salida de Universidad de Chile. El DT argentino vuelve a su país para hacerse cargo de la dirección técnica del Ciclón, club que está atravesando un complejo año 2026 a nivel deportivo e institucional.

Pese que con esto se podría pensar de que corta casi de raíz cualquier nexo entre Álvarez y la U, lo cierto es que todavía queda un capítulo más entre ambas partes para cerrar definitivamente esta etapa.

Y es que el adiós del argentino sigue pesando en Azul Azul, sobre todo porque todavía hay un monto que el propio entrenador debe pagar luego de su salida poco grata del club al término del año pasado.

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El dinero que Álvarez todavía debe pagar a Universidad de Chile

De acuerdo a información entregada por La Tercera, el flamante nuevo DT de San Lorenzo debe pagar una importante suma a su ex club ahora que encontró un nuevo trabajo. Si bien es lejos de la millonaria cláusula de salida inicial, sigue siendo un monto que en el CDA recibirán encantados.

Este acuerdo con San Lorenzo obliga a Gustavo Álvarez a pagarle 127 mil dólares a Universidad de Chile, dinero que será cancelado por el DT mediante tres cuotas.

Gustavo Álvarez debutará este miércoles ante Deportivo Riestra en la banca del ciclón. | Foto: San Lorenzo.

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El primer pago se debe hacer ahora que el contrato a otro lado de la cordillera ya está firmado, mientras que las otras dos caerán más adelante. La segunda será en seis meses más y la tercera en un año.

Cabe recordar que Álvarez se marchó de la U sin tener que pagar los 1,2 millones de dólares estipulados como cláusula de salida. ¿La razón de esto? Pues porque había una seria de puntos en el contrato que le jugaron en contra a Azul Azul a la hora de negociar su adiós.

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En síntesis

Gustavo Álvarez asumió como nuevo director técnico de San Lorenzo en Argentina este 2026.

El entrenador debe pagar 127 mil dólares a Universidad de Chile tras su salida.

La deuda se cancelará en tres cuotas: una inmediata, otra en seis meses y final.

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