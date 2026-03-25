Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol argentino

En cómodas cuotas: Los millones que Gustavo Álvarez debe pagar a U de Chile tras firmar en San Lorenzo

La vuelta del DT argentino a su país obliga a que tenga que pagarle a Azul Azul una importante cifra luego de su polémica salida del romántico viajero.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Gustavo Álvarez se marchó de la U al término de la temporada 2025.
© Photosport.Gustavo Álvarez se marchó de la U al término de la temporada 2025.

Gustavo Álvarez encontró en San Lorenzo un nuevo derrotero tras su polémica salida de Universidad de Chile. El DT argentino vuelve a su país para hacerse cargo de la dirección técnica del Ciclón, club que está atravesando un complejo año 2026 a nivel deportivo e institucional.

Pese que con esto se podría pensar de que corta casi de raíz cualquier nexo entre Álvarez y la U, lo cierto es que todavía queda un capítulo más entre ambas partes para cerrar definitivamente esta etapa.

Y es que el adiós del argentino sigue pesando en Azul Azul, sobre todo porque todavía hay un monto que el propio entrenador debe pagar luego de su salida poco grata del club al término del año pasado.

Gustavo Álvarez responde por la cláusula de su salida de U. de Chile: “Me disculpo”

ver también

Gustavo Álvarez responde por la cláusula de su salida de U. de Chile: “Me disculpo”

El dinero que Álvarez todavía debe pagar a Universidad de Chile

De acuerdo a información entregada por La Tercera, el flamante nuevo DT de San Lorenzo debe pagar una importante suma a su ex club ahora que encontró un nuevo trabajo. Si bien es lejos de la millonaria cláusula de salida inicial, sigue siendo un monto que en el CDA recibirán encantados.

Este acuerdo con San Lorenzo obliga a Gustavo Álvarez a pagarle 127 mil dólares a Universidad de Chile, dinero que será cancelado por el DT mediante tres cuotas.

Gustavo Álvarez debutará este miércoles ante Deportivo Riestra en la banca del ciclón. | Foto: San Lorenzo.

Gustavo Álvarez debutará este miércoles ante Deportivo Riestra en la banca del ciclón. | Foto: San Lorenzo.

Publicidad

El primer pago se debe hacer ahora que el contrato a otro lado de la cordillera ya está firmado, mientras que las otras dos caerán más adelante. La segunda será en seis meses más y la tercera en un año.

Cabe recordar que Álvarez se marchó de la U sin tener que pagar los 1,2 millones de dólares estipulados como cláusula de salida. ¿La razón de esto? Pues porque había una seria de puntos en el contrato que le jugaron en contra a Azul Azul a la hora de negociar su adiós.

¡Debuta Gustavo Álvarez! Transmisión, hora y dónde ver EN VIVO Deportivo Riestra vs San Lorenzo

ver también

¡Debuta Gustavo Álvarez! Transmisión, hora y dónde ver EN VIVO Deportivo Riestra vs San Lorenzo

En síntesis

  • Gustavo Álvarez asumió como nuevo director técnico de San Lorenzo en Argentina este 2026.
  • El entrenador debe pagar 127 mil dólares a Universidad de Chile tras su salida.
  • La deuda se cancelará en tres cuotas: una inmediata, otra en seis meses y final.
Publicidad
Lee también
Gustavo Álvarez se pone filósofo matemático en Argentina: "La sumatoria de..."
Internacional

Gustavo Álvarez se pone filósofo matemático en Argentina: "La sumatoria de..."

¡Debuta Gustavo Álvarez! Dónde ver Deportivo Riestra vs San Lorenzo
Internacional

¡Debuta Gustavo Álvarez! Dónde ver Deportivo Riestra vs San Lorenzo

A Gustavo Álvarez le preguntan por su salida de la U: "Me disculpo"
U de Chile

A Gustavo Álvarez le preguntan por su salida de la U: "Me disculpo"

Delegado del Biobío amenaza a Colo Colo por hinchas testarudos
Colo Colo

Delegado del Biobío amenaza a Colo Colo por hinchas testarudos

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo