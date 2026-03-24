Llegó la hora. Tras su polémica salida de U de Chile, el entrenador Gustavo Álvarez tomó el fierro caliente de San Lorenzo. Es más, recién firmado quiso dirigir rápidamente y se viene su debut en Argentina.

Al frente estará Deportivo Riestra, equipo que jugará Copa Sudamericana y que viene de buen pasar en el fútbol trasandino. Álvarez fue presentado en el Ciclón y rápidamente repasó su ciclo por la U.

“Guardo un gran recuerdo de Universidad de Chile, de sus hinchas y jugadores. (Mi salida) son temas contractuales y legales que prefiero guardar en la intimidad”, aseguró.

¿Dónde ver en vivo Deportivo Riestra vs San Lorenzo?

El partido entre Deportivo Riestra y San Lorenzo se podrá ver mediante ESPN Premium, según informó la plataforma oficial de ESPN Chile. Eso sí, también estará disponible en streaming.

Para quienes quieran ver el duelo online, Disney+ también es opción para seguir el encuentro del fútbol argentino. Gustavo Álvarez ya entrenó con el equipo y avisó que buscará levantar cabeza tras los últimos malos resultados.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo y a qué hora ver a Gustavo Álvarez en Riestra vs San Lorenzo?

El partido entre Deportivo Riestra ante San Lorenzo se jugará este miércoles 25 de marzo, a las 19:00 horas de Chile. El ex DT de U de Chile le puso el pecho a las balas al asumir en el Ciclón.

“Si el equipo está en crisis hay que hacerse cargo. Hay que afrontar los desafíos con valentía y poniendo el pecho”, dijo Álvarez, quien vuelve a la banca tras sus años en la U.

Publicidad