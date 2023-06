Guillermo Soto recibe ruda crítica de compañero en Huracán: "Un dolorcito y no da la cara"

Guillermo Soto lo pasa pésimo en Huracán. El equipo argentino cayó 2-0 en su visita a Guaraní por la Copa Sudamericana, con lo que quedaron eliminados del torneo y se desató la crisis. El técnico Sebastián Battaglia fue despedido, y además el defensa chileno recibió una ácida crítica de un compañero.

Tras el pitazo final, que marcó el adiós del Globo de la segunda competencia más importante a nivel de clubes en el continente, el central Fernando Tobio acusó al ex Palestino y a Gabriel Gudiño de no dar la cara ante el complejo panorama.

Guillermo Soto recibe ácida crítica… ¡de un compañero!

El zaguero central argentino de 33 años llegó a conferencia de prensa junto al ahora exentrenador del elenco de Parque Patricios y elogió a los jóvenes que jugaron. Sin embargo, Soto y Gudiño se llevaron una ruda crítica.

“Me llena de orgullo tener compañeros de 18 y 20 años que ponen la cara por el club. Otros compañeros por un dolorcito no están y no dan la cara. Eso a mí me molesta mucho y se hace todo muy difícil”, disparó el defensor de Ramos Mejía.

Tobio ignoró que Guillermo Soto tiene una entorsis de tobillo y Gudiño un traumatismo en el empeine, y salió a criticarlos públicamente tras la caída en el Estadio Manuel Ferreira del Club Olimpia.

El adiós de Battaglia

Tras su fracaso en Boca Juniors, Sebastián Battaglia llegó a Huracán el 9 de mayo con la obligación de levantar al equipo. Sin embargo, en nueve partidos como DT no supo de triunfos y sumó cinco caídas y cuatro empates.

“Este es mi último partido al mando de Huracán. Hemos intentado hacer lo mejor para el equipo, para la institución. Lamentablemente el fútbol es de resultados. Para mí este fue el último partido al frente”, lanzó en conferencia de prensa.

“No pudimos revertir la situación en cuanto a lo deportivo. Me voy con mucha bronca. Estos jugadores tienen un objetivo. Estoy convencido de que el cambio puede venir bien para sacar adelante todo lo que viene”, cerró.