Josep Guardiola reconoció su admiración por Ange Postecoglou, el entrenador que cayó ante la Roja en el Mundial de Brasil 2014. Hoy en día, el australiano es el director técnico del Tottenham Hotspur, uno de los equipos que compite en la parte alta de la Premier League.

Este domingo 3 de diciembre, los Spurs visitarán al Manchester City, escolta en la tabla de posiciones. Por ese motivo, a Pep le consultaron por el trabajo desarrollado por Postecoglou, quien llegó esta temporada a la élite inglesa desde el Celtic de Escocia.

“Personas como Postecoglou hacen del fútbol un lugar mejor”, fue el primero de los elogios que hizo el catalán. “Disfruto mucho viendo a sus equipos: por cómo presionan, por cómo usan al meta en la salida”, alabó también Guardiola, maravillado por el trabajo del estratego nacido en Grecia.

No se quedó sólo con eso. “Por sus laterales convertidos en centrocampistas ofensivos… ¡Eso no lo había visto nunca! Es una idea suya. Lo que Ange hizo en Japón, en el Celtic y ahora en Tottenham es increíble”, manifestó el ex adiestrador del Barcelona de España y el Bayern Múnich de Alemania.

Guardiola habla maravillas de Postecoglou, DT que cayó ante La Roja de Sampaoli

Pep Guardiola valoró a Postecoglou, quien cayó ante La Roja de Jorge Sampaoli en Brasil 2014. Pero después de ese Mundial, el entrenador greco-australiano tuvo una carrera que lo llevó a uno de los clubes londinenses de la máxima categoría inglesa.

“He dicho en varias ocasiones que soy entrenador, pero también soy espectador. Disfruto con su juego. Todo el mundo en Inglaterra ve que lo está haciendo bien”, sentenció Pep. En Chile hay más de alguno que lo recuerda como director técnico de Australia. Postecoglou llevó a los Socceroos al certamen.

Y en la primera fecha del Grupo B se encontró frente a Chile. Un gol de Alexis Sánchez, otro de Jorge Valdivia y otro de Jean Beausejour dejaron en apenas un descuento el tanto de Tim Cahill. Tras eso, Australia cayó ante España y frente a Países Bajos. Cerró sin puntos la fase grupal.

¿Cuándo juega Manchester City vs. Tottenham Hotspur en la Premier League?

Manchester City recibirá al Tottenham Hotspur el domingo 3 de diciembre en el Etihad Stadium desde las 13:30 horas, según el horario de Chile continental.

¿En qué lugar marchan el Tottenham y el Manchester City en la tabla de la Premier League?

Manchester City se ubica 2° y el Tottenham Hotspur marcha en el 5° puesto de la Premier League 23-24.

